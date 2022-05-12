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Количество смертей от COVID-19 в США приближается к одному миллиону

Президент США Джо Байден обратился к мировым лидерам с призывом возобновить совместную борьбу с COVID-19. Количество смертей от коронавируса в стране приближается к 1 млн.

"Эта пандемия ещё не закончилась", – заявил американский президент, распорядившись приcпустить флаги в память о тех, кто умер от коронавируса.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, за время пандемии – с конца 2019 года – коронавирус унёс жизни более 999 000 человек в США и не менее 6,2 миллиона во всем мире.

Джо Байден призвал Конгресс выделить больше средств на тестирование, вакцинацию и другие методы лечения коронавируса. Борьба с COVID-19, по его словам, "должна оставаться международным приоритетом". Американский президент призывает развитые страны, разработавшие свои вакцины, помогать другим государствам, чтобы обеспечить вакцинацию не менее 70% мирового населения.

  • 12 мая открылся международный онлайн саммит по борьбе с пандемией COVID-19. США проводят его совместно с Германией, Индонезией, Сенегалом и Белизом.
  • По данным Государственного департамента, США отправили почти 540 млн доз вакцины в более чем 110 стран мира. Но большая часть из них так и не была использована, поскольку в развивающихся странах не хватает материально-технической базы, например, холодильников для перевозки вакцин или шприцов.
  • В Китае в марте 2022 года началась новая вспышка заболеваемости коронавирусом. В 13-миллионом Сиане введён частичный локдаун.

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