Белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам тюрьмы

Белорусский суд приговорил Россиянку Софью Сапегу, арестованную в прошлом году вместе с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем после посадки самолёта Ryanair в Минске, к шести годам колонии общего режима. Сапегу взяли под стражу в заде суда.

Россиянку обвиняли по семи статьям белорусского Уголовного кодекса.

Среди предъявленных Сапеге обвинений разжигание социальной вражды, насилие или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Следствие считает, что она модерировала сайт, посвящённый сбору данных о сотрудниках белорусских силовых структур.

Шесть лет заключения — минимальный срок, который могла получить Сапега. Суд учёл её соглашение со следствием.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года после того, как белорусские власти принудительно посадили в Минске авиалайнер Афины – Вильнюс, в котором она летела вместе с Протасевичем.

Страны Запада резко осудили действия Минска, обвинив режим Александра Лукашенко в воздушном пиратстве с целью похищения человека. Главное внимание при этом было привлечено к фигуре Протасевича, одного из основателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA. Ресурс занимался активным освещением акций против официальных результатов президентских выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко.

В апреле белорусский Верховный суд объявил NEXTA террористической организацией.

Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Обвинения с него не сняты, однако о том, где он сейчас находится и чем занимается, нет достоверных данных.