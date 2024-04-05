СК нашёл у подозреваемого в теракте старый коллаж с флагом Украины

Следственный комитет России утром в пятницу обнародовал якобы обнаруженные в мобильном телефоне одного из подозреваемых в нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" изображения, которые, по мнению ведомства, могут "свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции" (то есть российским вторжением в Украину).

В частности ведомство сообщило, что в телефоне были обнаружены "фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом". Речь идёт о коллаже, посвящённом российскому вторжению в Украину, на нём указана его дата - 24 февраля 2022 года. Как выяснило "Агентство", этот коллаж опубликован в интернете больше года назад. "Такая картинка могла сохраниться в телефоне террористов при чтении открытых источников в интернете. Например, Google находит такую же картинку как минимум в двух источниках", - отмечает "Агентство".

С датой начала вторжения связано и второе предположение Следственного комитета об "украинском следе" в теракте. В сообщении ведомства утверждается, что "утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему". Что это за куратор, в сообщении не говорится, однако утверждается, что именно по его указанию подмосковный "Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места совершения нападения.



Российские власти настаивают, что к нападению на "Крокус", жертвами которого по последним данным стали 144 человека, причастна Украина, - вопреки тому, что организацию теракта взяла на себя признанная террористической группировка "Исламское государство". Задержанные никак не связаны с Украиной, это уроженцы стран Центральной Азии. Ранее единственным аргументом властей в пользу версии об украинском следе было то, что после теракта предполагаемые исполнители выехали в Брянскую область, граничащую с Украиной. Киев категорически отрицает какую-либо связь с нападением на "Крокус".