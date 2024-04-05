СК нашёл у подозреваемого в теракте старый коллаж с флагом Украины

Следственный комитет России утром в пятницу обнародовал якобы обнаруженные в мобильном телефоне одного из подозреваемых в нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" изображения, которые, по мнению ведомства, могут "свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции" (то есть российским вторжением в Украину).
В частности ведомство сообщило, что в телефоне были обнаружены "фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом". Речь идёт о коллаже, посвящённом российскому вторжению в Украину, на нём указана его дата - 24 февраля 2022 года. Как выяснило "Агентство", этот коллаж опубликован в интернете больше года назад. "Такая картинка могла сохраниться в телефоне террористов при чтении открытых источников в интернете. Например, Google находит такую же картинку как минимум в двух источниках", - отмечает "Агентство".
С датой начала вторжения связано и второе предположение Следственного комитета об "украинском следе" в теракте. В сообщении ведомства утверждается, что "утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему". Что это за куратор, в сообщении не говорится, однако утверждается, что именно по его указанию подмосковный "Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места совершения нападения.
Российские власти настаивают, что к нападению на "Крокус", жертвами которого по последним данным стали 144 человека, причастна Украина, - вопреки тому, что организацию теракта взяла на себя признанная террористической группировка "Исламское государство". Задержанные никак не связаны с Украиной, это уроженцы стран Центральной Азии. Ранее единственным аргументом властей в пользу версии об украинском следе было то, что после теракта предполагаемые исполнители выехали в Брянскую область, граничащую с Украиной. Киев категорически отрицает какую-либо связь с нападением на "Крокус".
- Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта. В здании находились больше 6000 человек. Группа вооружённых людей открыла огонь по посетителям из автоматического оружия. Здание было подожжено. По последним данным, погибли 144 человека, более 380 пострадали. Следственный комитет ранее сообщал о задержании более 10 подозреваемых, в том числе вероятных непосредственных исполнителей нападения.
- В том, что именно ИГ организовало теракт, уверены США, предупреждавшие Россию о его подготовке. Страны Запада призывают Москву отказаться от обвинений в адрес Украины.
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