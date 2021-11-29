СК отказал в возбуждении уголовного дела о пытках в иркутском СИЗО 

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту пыток в иркутском СИЗО № 1 заключённого Хумайда Хайдаева.

Хайдаев является обвиняемым по делу о бунте в ангарской исправительной колонии № 15. С его слов, при доставлении в иркутское СИЗО сотрудники изолятора выстроили "живой коридор" и заставили прибывших пробежать по нему, избивая всех подряд дубинками, палками, руками и ногами.

После этого Хайдаева поселили в камеру к заключённым, которые сотрудничают с администрацией СИЗО. Они также его избили и причиняли ожоги раскаленной металлической ложкой. Позднее врачи зафиксировали у Хайдаева многочисленные переломы пальцев левой стопы и правой кисти, кровоподтеки, ссадины и ушибы.

При этом в октябре против нескольких заключённых СИЗО №1, которые, по данным правозащитников, выполняли приказы администрации, возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, так называемые "разработчики" избивали и насиловали других заключённых, доставленных в изолятор после бунта в ангарской колонии.

До этого, в январе, Следственный комитет возбудил такое же уголовное дело, которое касалось заключённого в СИЗО №1 Кежика Ондара. Его изнасиловали кипятильником, при этом устройство взорвалось у него внутри.

Бунт в ангарской исправительной колонии № 15 произошёл 10 апреля 2020 года. Он начался с избиения одного из заключённых сотрудником колонии. Осуждённый вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН избили его вновь. После этого в знак протеста 17 человек в бараке нанесли себе раны.

В течение года после бунта осуждённых ангарской колонии перевозили в другие ИК и СИЗО, где их пытали для получения признательных показаний в организации бунта. На основании заявлений заключённых, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, а также об истязаниях и насилии в отношении осуждённых. При этом против девятнадцати бунтовщиков тоже завели уголовные дела.

Хумайд Хайдаев - один из основных обвиняемых по делу о бунте. Он провёл в местах лишения свободы 13 лет и должен был выйти на свободу в прошлом году, однако теперь вновь находится под стражей по статьям об организации массовых беспорядков и о групповой дезорганизации деятельности учреждений ФСИН.