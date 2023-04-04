СК предъявил Треповой обвинения в теракте, её привезли в суд

Следственный комитет России предъявил обвинения жительнице Санкт-Петербурга Дарье Треповой по статье о теракте, совершённом организованной группой - в связи со взрывом 2 апреля в кафе в Петербурге, в результате которого погиб освещавший войну в Украине с радикально пророссийских позиций блогер Владлен Татарский (Максим Фомин).

Следствие требует заключить Трепову под стражу. Её уже привезли в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.

Трепова на вечере Татарского в петербургском кафе передала ему статуэтку, которая, по данным следствия, была начинена взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, около 30 человек пострадали. Трепова была задержана на следующее утро. Следственный комитет утверждает, что она выполняла указания неких лиц, находящихся на территории Украины. В Национальном антитеррористическом комитете заявляли, что убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины с привлечением сторонников ФБК Алексея Навального. В ФБК это отрицают, в Киеве также не взяли на себя ответственность за убийство.

Издание "Фонтанка" утверждает, что ему стали известны некоторые подробности допроса Дарьи Треповой после задержания. Утверждается, что 26-летняя петербурженка якобы познакомилась в интернете с неким активистом из Украины и начала выполнять его задания, за успешное выполнение которых ей якобы обещали переезд в Киев и работу редактора. Утверждается, что среди заданий было знакомство с Татарским, а затем передача ему статуэтки, которую ей самой передали через таксиста. По её словам, как их приводит "Фонтанка", она не знала, что в статуэтке взрывчатка.

Комментариев задержанной Треповой о том, соответствует ли такое изложение допроса действительности, нет. Живущий в Киеве журналист Роман Попков, которого ряд телеграм-каналов упоминал в качестве человека, который мог быть "куратором" Треповой, категорически это отверг. Он подтвердил, что общался с ней и сам является противником российских властей и выступает в поддержку Украины, однако отверг какую-либо причастность к убийству Татарского.

Представители российских властей в связи с гибелью Татарского в резких выражениях обрушились на своих политических противников, в том числе живущих за границей. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами". На основании чего он сделал такой вывод - неизвестно; в частности, Алексей Навальный находится в колонии и вообще не комментировал взрыв в Петербурге. Бывший директор ФБК Иван Жданов написал у себя в телеграме, что Фонд борьбы с коррупцией непричастен к убийству Татарского. Он назвал заявления о причастности ФБК попыткой "навесить" на организацию ложное обвинение в терроризме. Еще один соратник Алексея Навального Леонид Волков тоже назвал их попыткой "переложить с больной головы на здоровую". Илья Пономарёв, ранее намекавший на некую связь с "вооружённым подпольем", также не заявлял о том, что за взрывом стоят его сторонники.

Представители властей Украины отрицают причастность спецслужб страны к убийству Татарского, заявляя о внутрироссийской политической борьбе как его причине.