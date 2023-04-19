СК прекратил преследование лётчика, сбившего истребитель на учениях

Главное военное управление Следственного комитета России прекратило уголовное преследование майора Василия Савельева, который сбил истребитель во время учений под Тверью в 2020 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Андрея Яковлева. Савельев был оправдан и получил право на реабилитацию. От более подробных комментариев защитник отказался, сославшись на секретность дела.

Командира звена 790-го истребительного авиаполка, майора Савельева обвиняли в нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем тяжкие последствия. Ему грозило до семи лет лишения свободы.

Следствие пришло к выводу, что в действиях майора отсутствовал состав преступления.



По данным источников издания, решение было принято на основе летно-технической экспертизы, проведенной по инициативе следствия. Эксперты, среди которых были представители министерства обороны и инженеры компании "Сухой", пришли к выводу, что действия Савельева были правильными, так как он стремился максимально приблизить условия учений к реальному воздушному бою.



Эксперты также указали, что инцидент произошел из-за устаревших инструкций по летной эксплуатации истребителей семейства "Су". В итоге их изменили.

Истребитель Су-30 Воздушно-космических сил России потерпел крушение в Тверской области в сентябре 2020 года. Экипаж из двух человек катапультировался. Минобороны России оценило ущерб от крушения самолета в более чем в один миллиард рублей.

Это произошло во время учений, в которых принимали участие ещё два самолета — одним из них - Су-35 - управлял Савельев.

Самолет Савельева, который должен был выполнить фотострельбу, выпустил пять снарядов из авиапушки по крылу Су-30. Поврежденный истребитель потерял управление и упал. Савельев утверждал, что его истребитель был снят с боевого дежурства за месяц до учений, а он сам был уверен, что пушка самолета была приведена в небоевое положение.

В 2021 году дело Василия Савельева рассматривал военный суд, вернувший его в прокуратуру .

"Новая газета" тогда писала, что подозреваемыми по делу о крушении также признали технических специалистов, готовивших самолет к вылету . В каком статусе они находятся сейчас, неизвестно.