СК просят возбудить уголовное дело против комика Семёна Слепакова

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении актёра и продюсера Семёна Слепакова из-за его песни о гибели российского солдата на войне в Украине. В организации считают, что Слепаков дискредитировал вооруженные силы России. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне фонд обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой объявить Слепакова иностранным агентом. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить Семёна Слепакова российского гражданства.

В начале января Хамзаев уже просил Следственный комитет возбудить дело против актёра Артура Смольянинова. На следующий день глава ведомства Александр Бастрыкин поручил завести на артиста уголовное дело.

Весной Слепаков обратился к президенту России Владимиру Путину и выступил против войны в Украине. По данным СМИ, в настоящий момент актёр живет в Израиле.

В песне"Колыбельная" мать рассказывает младенцу Ванюше о двух старших братьях, один из которых защищал Россию на "спецопреации" и погиб – зато вернулся героем , и "красивый памятник мэр обещал". Другой сын уехал в Европу, говорится в песне, которая заканчивается словами: "Может быть, плохая, сыночек, я мама, но зато великая, сынок, я страна".