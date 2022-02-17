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СК проверит посты Толоконниковой на оскорбление чувств верующих

Надежда Толоконникова

Следственный комитет начал проверку постов участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (включена в реестр СМИ -иноагентов) на оскорбление чувств верующих. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах. Источник, знакомый с материалами дела, информацию подтвердил.

По словам собеседников издания, в постах Толоконниковой в социальных сетях усмотрели действия, выражающие "явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств". Проверку по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" проводит отдел Следственного комитета по Мещанскому району Москвы. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до одного года.

В 2012 году Надежда Толоконникова и две другие участницы Pussy Riot — Мария Алехина и Екатерина Самуцевич — были арестованы после так называемого панк-молебна с песней "Богородица, Путина прогони" в храме Христа Спасителя. В августе 2012 года суд приговорил каждую из них к двум годам колонии общего режима за хулиганство.
Позднее Мосгорсуд заменил срок для Самуцевич на условный. В декабре 2013-го Толоконникова и Алехина были освобождены по амнистии.

Тогда же в России был принят закон об уголовном наказании за оскорбление чувств верующих. С этого времени прошло несколько резонансных дел об оскорблении чувств верующих, в ходе которых российские суды приговорили обвиняемых к тюремным срокам.

30 декабря 2021 года Минюст внес Толоконникову в реестр СМИ-иноагентов.

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