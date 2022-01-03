"Чекисты убивают всё талантливое и живое". Соцсети о новых иноагентах

Обычно новых иноагентов объявляют по пятницам, но этот раз, видимо, чтобы не беспокоить людей накануне Нового Года, список объявили в четверг, 30 декабря. На этот раз в него вошли уже давно живущий в Черногории и почти не пишущий о политике галерист Марат Гельман, сатирик Виктор Шендерович, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, ярославский общественный деятель и предприниматель Андрей Алексеев, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова и сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Елена Владыкина и Иван Беляев.

Елена Фанайлова

Дополнен реестр иностранных агентов. cреди звезд - Виктор Шендерович, Марат Гельман, Надежда Толоконникова, Таисия Бекбулатова - и наш редактор Ванечка Иван Беляев. впрочем, он тоже звезда, потому что написал книжку про Вацлава Гавела. [...] ну это чтобы мы не думали, что достигли дна.

Кирилл Шулика

В честь Нового года Минюст перенес все на четверг.

Минюст России внес в реестр иностранных агентов участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, а также публицистов Виктора Шендеровича и Марата Гельмана, создателя и главного редактора издания "Холод" Таисию Бекбулатову и журналистов "Радио Свобода" (она тоже иноагент) Андрея Алексеева, Елену Владыкину и Ивана Беляева.

Если я правильно помню, Гельман, Толоконникова и Никульшина живут не в России, поэтому для них мало, что поменяется, если вообще поменяется.

Шендеровичу придется с заявления о том, что он иноагент, начинать концерты.

Гельман, кстати, работал главой штаба Кириенко на выборах мэра Москвы. Вот судьба, как говорится.

Смотрю, что пишут тем, кто попал в эти списки. Вплоть до того, что статусом можно гордиться. Хотя на самом деле это очень и очень обидный статус. Понятно, какую нагрузку он имеет - фактически людей объявили шпионами, но оглашенные не понимают и говорят, что надо гордиться.

Всем им сил, чтобы выдержать, в том числе и атаки доброжелателей. А еще им за два дня 2021 года заполнять отчет на 86 листах в новогодние праздники.

Марина Литвинович

Минюст не спит и поздравляет всех с новым годом. [...]

Мои лучи поддержки честнОй кампании! Марат Гельман, Виктор Шендерович, Nadya Tolokonnikova, Таисия Бекбулатова и остальным героям этого года!

Наталья Геворкян

Особенно доставляет формулировка: "Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти".

Анна Монгайт

Эти ваши новости достанут из любого, самого глубокого отпуска . Увидела весь сегодняшний иноагентский список ужасный. Подарок к новому году деятелям культуры, слишком много разговаривают . И , кажется, никто кроме бывалых участниц Пусси райот не готов. Марат Гельман особенно ты. Такое неожиданное признание, требующее активной смены планов . В контексте Марата, думаю , это за словоново с его политэмигрантскими съездами. Таким он и будет 2022. без иллюзий. Мои объятия и поддержка , иностранные агенты Виктор Шендерович, Nadya Tolokonnikova, Таисия Бекбулатова , Ника Никульшина

Одной из первых отозвалась на новость Надежда Толоконникова. Она в грубой форме отказалась маркировать свои посты ярлыком "иностранный агент"

Александр Рыклин

По-моему, это очень достойный и вполне уместный ответ от Нади Толоконниковой...

Мужа Толоконниковой Петра Верзилова объявили "иностранным агентом" ещё в сентябре.

Интересно, введут ли в России законодательный статус "член семьи иностранного агента", как в СССР с 1926 по 1961 годы существовал статус "члена семьи изменника родины"?

Виктор Шендерович

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ну вот я и подумал: раз уж я все равно иностранный агент, надо сдавать адреса, явки и пароли. Разоружаться помаленьку перед партией...

Вот они, навскидку, эти вражьи неруси, которые с юности кормили меня диссидентскими печеньками. Не все, конечно - первые попавшиеся, в порядке прихода в голову...

Жан Жак Руссо, Швейцария: "Человек рождается свободным, а между тем он всюду в оковах".

Вольтер, Франция: "Если бога нет в нас, его нет нигде".

Станислав Ежи Лец, Польша: "Неграмотные вынуждены диктовать".

Роберт Пенн Уоррен, США: "Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать".

И, наконец, Уильям Шекспир, Англия: "Мне попадались лица лучше тех, которые я вижу пред собою". И - он же, в адрес Минюста и всей остальной своры: "Козлы и обезьяны!"

Еще кого-нибудь вспомню, сразу сдам, даже не сомневайтесь.

Иван Беляев

И упало каменное слово:)

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Ну что, я был готов, даже почему-то чувствовал, что именно под ёлочку мне эту [фигню] и принесут.

Пожалуйста, не поздравляйте и не пишите про "знак качества", это уже давно на зубах у всех навязло.

Пока буду жить как жил, ну а здесь, конечно, реже буду писать, простите, а в комментариях и того реже отвечать, за это тоже заранее извините.

Елена Владыкина

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кому-то на Новый год дарят колечко от Тиффани.

Кому-то - статус иностранного агента.

Андрей Алексеев

С новым счастьем!

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Теперь эти 24 слова будут висеть в начале каждого моего поста и каждого комментария во всех соцсетях: 30 декабря Минюст внёс меня и ещё семь граждан России в почётный список СМИ-иностранных агентов. Меня под красивым номером 111 (мало кто знает, что именно столько мест было в зале Киноклуба «Нефть», такая вот мистика).

Признание ли это? В такой компании – да. Испытание ли? Скоро узнаем. Но точно могу сказать, что проекты не прервутся, мечты не иссякнут, а руки не опустятся.

Вся оперативная информация о буднях иноагента в телеграме, подписывайтесь на канал https://t.me/chepygi

Спасибо всем за слова поддержки. Сила – в нас.

Если с предыдущими иноагентами было хотя бы немного понятно, почему им присвоили этот статус, новогодний список вызывал много вопросов.

Анна Качкаева

Новогодний подарок от Минюста. 8 новых иноагентов под елочку((( Теперь к правозащитникам и журналистам добавили галеристов-арт-кино-менеджеров, акционистов, писателей...



Юлия Медведева

У нас новые иноагенты. Новогодние!

Блин!!!!!

Ну а Шендерович и Гельман то чьи агенты?

Гельман подарил Третьяковке более 200 ценных картин и работ. И вот такой ответ от благодарного государства:(((

Алексей Цветков

Вот и Шендерович сподобился звания иностранного агента, и Гельман тоже. Скоро в приличную компанию без этого звания и пускать не будут.

А без российского гражданства можно? И куда заявление посылать?

Дмитрий Хабаров

Теперь и у Ярославля есть свой настоящий "иностранный агент" Андрей Алексеев. Значит, не такая уж мы провинция.

Сил и удачи, яркий человек!

Иван Бабицкий

Так, теперь у нас Шендерович иностранный агент.

Сионист, надо думать.

Владислав Иноземцев

Хочется поинтересоваться: а будет ли объявлена иностранным агентом Третьяковская галерея, получающая немаленькие подарки от иностранного агента Марата Гельмана?

Алексей Федяров

Кем бы был Виктор Шендерович, если эти бы в девяностых купил за ваучеры Чебоксарский тракторный завод и обанкротил его?

Если бы рейдернул Камышинский текстильный комбинат?

Если бы пустил по миру корпорацию ИЛ?

Если бы заложил в европейских банках акции доставшегося за гроши алюминиевого комбината, «освоил» кредиты, а его акции выкупило бы государство из бюджетных средств?

Если бы продавал нефть, газ и тайгу за рубеж?

Если бы он имел гражданство Британии, оказался потомственным норвежским ашкеназом, владел собственностью в Лондоне и на Мальте, а жил в тысяче квадратов в Молочном переулке?

Правильно, он был бы патриотом. Возможно, даже сенатором и автором текстов песен Филиппа Киркорова.

Но случилось иначе.

Потому, Виктор Анатольевич, грамота, медаль и комплимент.

Александр Осовцов

Судя по моей ленте, в России даже звание иностранного агента распределяют очень скупо и несправедливо - многие достойные люди годами стоят в очереди, и до сих пор не получили. Подозреваю, что скоро дойдёт до взяток чиновникам за продвижение в очереди.

Евгений Шестаков

Виктора Шендеровича объявили иноагентом. Помня алфавит и понимая, что люди с излишне развитой речью довольно скоро будут распяты вдоль трасс на швабрах, заранее искренне раскаиваюсь во всем, что ляпну. Путин - это Россия, которую мы потеряем еще не скоро, надо чаще оглядываться и помнить, что частный случай хруста французских булок - это когда в них кто-то вставляет швабру.

Олег Пшеничный

Звания иноагентов присуждаются примерно раз в неделю небольшими порциями. Я так себе представляю, что у них там создан отдел иноагентов, и если присвоят иноагентов сразу всем, кому хотелось бы, тогда отдел придётся сократить, а куда людей девать? Работать они всё равно не умеют и не хотят. Сейчас же им «поляны» хватит надолго. Они выдают порцию в неделю и говорят — вот, проделана большая документальная работа, выявили и проанализировали восемь человек. А на следующей неделе опять.

Николай Травкин

Понятно, что план. Понятно, что год кончается и по головке не погладят в случае недоперевыполнения. Понятно, что надо поспешить.

Но не до такой же степени!

Всё-таки, не звание ударника коммунистического труда, чтобы без разбору любому подвернувшемуся под руку присваивать. Всё-таки, не так давно это почётное звание ввели и надо повнимательнее смотреть на кандидатуры, чтобы не девальвировать, понимаешь.

Ну, нельзя же вот так вот — по́ходя и кому не по́падя.

Или давайте, тогда уж, вводите и звание заслуженный иноагент. А в исключительных случаях, когда заслуги награждаемого бесспорны и давно обрели всеобщее признание, то сразу народного. Как в своё время Алле Пугачёвой народного артиста присваивали.

Потому что не присвоить уже неприлично было.

И присваивать не втихаря, как нынче, а торжественно.

В Георгиевском зале: "Званием народный иноагент России удостаивается Виктор Анатолиевич Шендерович!"

И вручает лично президент Владимир Путин.

И фанфары.

Шутят не все, есть и те, кого новость о присуждении статуса иноагента галеристу и юмористу привела в мрачное расположение духа.

Николай Подосокорский

Минюст РФ перед самым Новым годом вновь пополнил реестр СМИ-иноагентов. В него принудительно внесены: писатель Виктор Шендерович, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, главред «Холода» Таисия Бекбулатова, галерист Марат Гельман, журналист Радио Свобода Иван Беляев, корреспондентка «Север.Реалии» Елена Владыкина и гендиректор киноклуба «Нефть» в Ярославле Андрей Алексеев. Все это смелые, профессиональные, талантливые, порядочные люди. С рядом из них я дружу в фейсбуке и считаю за честь общение и дружбу с ними.

Сейчас в реестре СМИ-«иноагентов» уже 111 имен и названий изданий, и, по всей видимости, в следующем году этот список будет расширен еще в 2-3 раза, как минимум. Я не знаю как с этим бороться, но мне очень не нравится, что мою страну загоняют в фашизм и тоталитаризм такими вот подлыми законами и дебильными запретами на любое публичное несогласие с властью. Меня тошнит от призывов отменить мораторий на смертную казнь (Зорькин), лишать гражданства оппозиционеров (Хинштейн), нанести бомбовые удары по странам Запада (Жириновский) и т.п. человеконенавистнической пропаганды.

Считаю своим долгом высказать слова поддержки всем, кто пострадал от включения в реестр Минюста. Не надо, пожалуйста, писать здесь про "знак качества" и "высшую форму признания". Внесение в список иноагентов - это чисто дискриминационная мера, которая очень сильно осложняет жизнь, серьезно препятствует нормальной работе, грозит большими штрафами и тюрьмой. Ничего хорошего в этом ярлыке нет и быть не может.

Сейчас читаю "Дюну" Фрэнка Герберта, там в самом начале Пол Атрейдес мысленно произносит замечательную формулу-заклинание против страха из ритуала Бене Гессерит: "Я не боюсь, я не должен бояться. Ибо страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его путь; и там, где был страх, не останется ничего. Останусь лишь я, я сам".

Давайте оставаться самими собой, несмотря на колоссальное давление со стороны тех, кто считает, что они приватизировали страну и присвоили себе патриотизм. Правда все равно когда-нибудь восторжествует.

Виталий Рувинский

Самое подлое - не то, что люди, для которых русский язык явно чужой (а иначе они бы не сочинили уродскую фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ…”) объявляют иностранными агентами тех, кто умеет в своем родном русском языке расставлять слова в правильном порядке.

И даже не то, что основной их расчет - на абстрактного представителя глубинного народа, который должен удовлетворенно крякнуть: «Вот и правильно. И пусть валят в свои Израили». И авось хоть на минуту - да отвлечется от сопоставления цен в магазине и денег в бумажнике.

Самое подлое (а лучше сказать - подленькое) - то, что объявление новых иноагентов они перенесли с традиционной пятницы на непривычный четверг, чтобы вовремя успеть к своей ёлочке.

Ну ей-богу, 31-го столько дел… Продукты купить, детям подарки, этим позвонить-поздравить, к тем заехать-преподнести лично… А секретарша, которая должна списки распечатать, подписи собрать, по ведомствам разослать - вообще на утро в салон записалась.

Поэтому нет, ребят, давайте 30-го. А 31-го вообще затык, 31-го не до того.

Еду в такси, пишу это, прислушиваюсь к знакомой песне. Ну да, знакомая и довольно старая песня. Её и зафиксирую в качестве итогов года.

Взгляни на небо -

Посмотри, как плывут облака,

И солнца свет

Нам тобой не поймать никогда.

Наш мир убогий,

И в нем нет ни капли души,

Везде пороги,

Ну а ты не сдавайся, дыши…

Юлия Ауг

Только что узнала из телеги Божена Рынска.

Сказать, что я в шоке, ничего не сказать.

И так подло. По чекистски подло. По совковски подло. Накануне Нового года, когда все бегают и готовятся к праздникам, когда времени ни на что не хватает. Когда хочется надеятся на лучшее. Когда мало кто заметит.

Нет надежды на лучшее в сегодняшней России.

Дмитрий Сергеев

Сегодня Путин обновил список иноагентов. Для меня это поворотный момент истории, потому что коснулся меня лично: в список внесён Иван Беляев, автор книги о Вацлаве Гавеле, первом президенте Чехословакии после освобождения от коммунистического режима.

Мерзость, которую выбрал очередной российский режим в борьбе с инакомыслием, невыносима и отвратительна сама по себе, вне каких-либо ассоциаций. Русские боятся свободы, Путин - наша кара за эту боязнь. И то, что этот режим выбрал в качестве своего врага простого русского парня из Вологды, знатока творчества Бродского и Шаламова, автора книги о человеке, который вывел к освобождению свою страну - Чехословакию, делает лично для меня этот режим окончательно людоедским. Без шансов. В России снова нет ни либералов, ни националистов, ни каких-либо ещё -истов, а есть только мы и они - оккупанты, которые паразитируют на наших страхах. Извините за пафос, такой уж момент.

Александр Морозов

увидев сегодняшний список "иностранных агентов", подумал: требуется ли еще какое-то подтверждение, что этот статус присваивается исключительно политически, правовая его сторона не имеет никакого значения. Это - не иностранный агент в смысле "лоббист иностранного государства", это "агент Запада" (в широком смысле, т.е. "враждебного Запада"). В этом смысле статус прямо зависит от состояния конфликта Кремля с окружающим миром. Следующий уровень эскалации - а на мой взгляд, он неизбежен - автоматически приведет к тому, что вне всякой связи с правовым статусом "инагенства", - люди по списку будут подвергнуты репрессиям. Ведь список "уже готов", он есть - и он должен работать. Так что этот список - совсем не шутки. Кто не успеет уехать до случайного обострения конфликта Кремля с Западом - тот окажется за решеткой. Поэтому я не буду поздравлять дорогих мне людей с присвоением этого статуса. Это все очень опасно и мрачно.

Михаил Красулин

Интересной опыт: мы как общество не знаем как себя вести при наступлении мрака. Если вот у людей, живших в конце 1940-х - начале 1950-х был некий пережитый коллективный опыт, доставшийся им с 1930-х, то у нас такого нет. Остались лишь кусочки переживаний освобождения от мрака, страха, опасений.

У крестьянского населения России были общие культурные механизмы/алгоритмы действий, как готовиться к наступающему ужасу голода, т.к это периодически происходило (частые неурожаи). По понятным причинам, сейчас это неактуально и даже самые фундаментальные инстинкты в виде закупки соли, спичек, крупы постепенно отмирают.

А вот как обществу реагировать на звук приближающихся шагов палача - вопрос.

Ответа на который культура не даёт.

Более того, сам палач не знает, что его ждет за поворотом и тоже двигается наощуп, сканируя реакцию цепенеющих разрозненных миллионов.

Пока что, как это показано в актуальной комедии "Не смотри наверх", кроме механизмов автоматического вытеснения ничего нет. В условиях отсутствия понятного набора действий (проверенного, опять же, опытом, которого нет) - внимание смещается в ближний радиус действий и на повседневную, "позитивную" повестку в надежде, что чаша сия [именно меня] минует.

Только Аббас Галлямов как всегда настроен оптимистично

Сегодня имеет смысл напомнить, что согласно данным Левада-центра, число респондентов, видящих смысл закона об иноагентах в защите России от иностранного влияния, упало за период с января по август с 48 до 37 процентов, а количество утверждающих, что он придуман для давления на независимые общественные организации, выросло с 30 до 40.

Как видим, за полгода власть утратила большинство и оказалась в меньшинстве. Вацлав Гавел называл это «силой бессильных». Человек, свергший режим и поднявшийся из оппозиционеров в главы государств, он разбирался в этом как никто другой.