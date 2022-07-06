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СК требует заочного ареста академика Юрия Пивоварова

Следственный комитет России требует ареста академика РАН, научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Юрия Пивоварова. Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде, куда поступило ходатайство следствия. Пресс-секретарь суда уточнила, что речь идёт о требовании заочного ареста, по всей видимости потому, что Пивоварова нет в России.

Пивоварова обвиняют в растрате, совершённой организованной группой в особо крупном размере. Ранее он сообщил журналистам, что его заподозрили в фиктивном оформлении на работу двух сотрудников. С 1998 до 2015 года Пивоваров был директором ИНИОН. Вину он отрицает. Дело было возбуждено ещё несколько лет назад.

Юрий Пивоваров - историк, политолог, автор множества научных работ. В последние годы он критиковал российские власти. После начала войны в Украине Юрий Пивоваров подписал обращение Антивоенного комитета, созданного рядом видных политиков и общественных деятелей, живущих за рубежом. На сайте ИНИОН Пивоваров по-прежнему указан как научный руководитель института.

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