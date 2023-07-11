СК: задержан подозреваемый в убийстве экс-командира подводной лодки 

Следственный комитет России утверждает, что в Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Станислава Ржицкого, заместителя начальника отдела мобилизации местной администрации.

Согласно официальному релизу СК, задержанного зовут Сергей Денисенко, он 1959 года рождения, при себе у него якобы обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и было совершено убийство. Никаких других подробностей в ведомстве не сообщили.

Станислав Ржицкий был убит в понедельник в Краснодаре. Он совершал утреннюю пробежку, неизвестный подкараулил его на маршруте и произвёл несколько выстрелов из пистолета. Ржицкий скончался на месте.

Убитому было 42 года. Ранее он служил во флоте и был командиром подводной лодки "Краснодар", оснащённой крылатыми ракетами "Калибр". Украинские СМИ утверждали, что его подлодка участвовала в обстреле Винницы в июле прошлого года, выпустив "Калибры" из Черного моря. В результате обстрела погибли и были ранены десятки мирных жителей.

Кроме того, человек с такими же именем и фамилией внесён в базу украинского сайта "Миротворец", собирающего данные о военных преступлениях российской армии. Там утверждается, что Ржицкий был командиром подводной лодки "Алроса" и принимал непосредственное участие в военном вторжении в Украину. Когда Ржицкий ушёл из подводного флота на должность замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, неизвестно.

В свою очередь близкие Ржицкого утверждают, что он уволился из армии до вторжения в Украину и непосредственно в нём не участвовал.