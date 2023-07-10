В Краснодаре убит замначальника отдела мобилизации Ржицкий

В Краснодаре в понедельник был убит заместитель начальника отдела мобилизации Станислав Ржицкий. Как сообщают СМИ, он был застрелен неизвестным во время утренней пробежки. Получив четыре пулевых ранения, Ржицкий скончался на месте.

Станиславу Ржицкому было 42 года. Ранее он служил во флоте и был командиром подводной лодки "Краснодар", оснащённой крылатыми ракетами "Калибр". Украинские СМИ утверждали, что его подлодка участвовала в обстреле Винницы в июле прошлого года, выпустив "Калибры" из Черного моря.

Кроме того, человек с такими же именем и фамилией внесён в базу украинского сайта "Миротворец", собирающего данные о военных преступлениях российской армии. Там утверждается, что он был командиром подводной лодки "Алроса" и принимал непосредственное участие в военном вторжении в Украину. Когда Ржицкий ушёл из подводного флота на должность замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, неизвестно.

Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств случившегося, возбуждено уголовное дело. Телеграм-каналы сообщают, что на месте преступления обнаружены улики - смарт-часы и наушники, предположительно, принадлежавшие убийце. В Краснодаре объявлен план-перехват.