Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма против оппозиционера Михаила Светова. Поводом стала исполненная им для подписчиков в телеграме песня про Степана Бандеру. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.

Как сообщает издание "Осторожно, новости", речь, предположительно, идёт о пародийной песне Ореста Лютого (Антона Мухарского) "Ах, Бандеро – український апостол!" Оппозиционер исполнил её в 2021 году. Светов рассказал изданию SVTV что после этого на него была написана серия доносов.

По статье о реабилитации нацизма 38-летнему Светову грозит до трёх лет лишения свободы. Политик не живёт в России. В ноябре 2022 года российское министерство юстиции внесло его в список так называемых иностранных агентов.