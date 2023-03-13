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СК возбудил дело после покушения на командира спецназа "Ахмат"

Апты Алаудинов

Военный следственный отдел Следственного комитета России возбудил уголовное дело после отравления воюющего в Украине помощника главы Чечни и командира спецподразделения"Ахмат" Апты Алаудинова. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Дениса Шапиро.

По информации юриста, дело возбуждено по статье о покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом в связи с осуществлением последними служебной деятельности. Кроме Алаудинова потерпевшим признан также его адъютант Джамбулат Мизаев.

Шапиро утверждает, что расследование взято на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным. Также сообщается, что проводится судебно-химическая экспертиза, которая определит, чем именно был отравлен Алаудинов.

13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что командир спецподразделения"Ахмат" Апты Алаудинов был отравлен. По словам политика, военнослужащий через помощников получил письмо, которое якобы было "пропитано отравляющим веществом". Алаудинов и его адъютант были госпитализированы в московскую клинику. О характере отравления ничего неизвестно. Где именно произошло покушение, Кадыров не сообщил. Однако известно, что в начале февраля Алаудинов находился на войне в Украине.

  • Критики режима Рамзана Кадырова в Чечне ранее заявляли Кавказ.Реалии, что Апти Алаудинов отправился на войну в Украине "для искупительной миссии" - его обвиняли в заговоре против главы региона в 2019 году. Алаудинов все обвинения отрицал, записав обращение со словами, что "уродов которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести".
  • 25 августа 2022 года Служба безопасности Украины назвала Алаудинова подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В 2014 году он был внесен в санкционный список Государственного департамента США. Чуть позже ему запретили въезд в Латвию. В 2020 году Алаудинов попал под санкции Великобритании.

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