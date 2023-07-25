СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки двух беспилотников в Москве 24 июля. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, следствие возлагает вину на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Они полагают, что атака организована должностными лицами этого ведомства.