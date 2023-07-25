СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки двух беспилотников в Москве 24 июля. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По данным издания, следствие возлагает вину на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Они полагают, что атака организована должностными лицами этого ведомства.
- Два беспилотных летательных аппарата атаковали Москву утром в понедельник. Один из беспилотников упал в районе Комсомольского проспекта близко к центру города. Неподалёку от этого места на Фрунзенской набережной находится здание министерства обороны России. Второй попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачёва. Серьёзных повреждений и пострадавших нет.
- Минобороны России обвинило Украину в атаке беспилотников на Москву. В ведомстве утверждают, что два украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и уничтожены. Украинские военные сообщения об ударе беспилотников по Москве не комментировали.
- Ранее беспилотники атаковали центр Москвы в мае. Два небольших дрона долетели до Кремля, врезавшись в купол Сенатского дворца. Также беспилотник попал в здание в Новой Москве, а один из дронов, как утверждается, был сбит над Рублёвскм шоссе.
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