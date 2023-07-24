Два беспилотника врезались в здания в Москве

Утром 24 июля два беспилотных летательных аппарата атаковали Москву . Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", — написал он в телеграме. Один из беспилотников упал в районе Комсомольского проспекта, повреждён дом № 17, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Неподалёку от этого места на Фрунзенской набережной находится здание Министерства обороны России. Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области было перекрыто, сообщил Департамент транспорта Москвы.

Как уточнил телеграм-канал "112", в двухэтажном здании разрушена кровля, в доме напротив выбиты стекла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвертом этаже. В соседнем доме также "нарушено остекление".

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев отмечает, что адрес на Комсомольском проспекте, куда попал дрон расположен "прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ (Главное управление Генштаба - российская военная разведка - РС). По словам Грозева, там "также находится Военный университет Минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ. Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для Минобороны и ГРУ будет очень существенным", — считает он.

Движение также перекрыто на проспекте Лихачёва, где, по данным ТАСС, беспилотник попал в здание бизнес-центра, на котором есть вывеска "Леруа Мерлен". В здании выбиты стекла на 17-м и 18-м этажах. Согласно данным "Яндекс.Карт", речь идет о доме № 15. Там находится магазин компании.

Минобороны России обвинило Украину в атаке бесилотников на Москву. В ведомстве утверждают, что два украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и уничтожены. Украинские военные сообщения об ударе беспилотников по Москве не комментировали.

В прошлый раз беспилотники атаковали центр Москвы в мае. Два небольших дрона долетели до Кремля, врезавшись в купол Сенатского дворца. Также беспилотник попал в здание в Новой Москве, а один из дронов, как утверждается, был сбит над Рублёвскм шоссе. 4 июля власти Москвы заявили о том, что несколько беспилотников были сбиты над Новой Москвой. Украина и в этих случаях официально не заявляла о причастности к атакам.