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СК возбудил второе за двое суток дело против Red Wings

Следственный комитет России возбудил второе за последние двое суток уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings.

О поручении главы ведомства Александра Бастрыкина возбудить дело по статье об оказании небезопасных услуг сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета. Накануне она же сообщила о том, что возбуждено дело по другой статье - о ненадлежащем исполнении услуг.

Несколько дней назад из-за технических неисправностей временно вышли из строя два из трёх самолётов "Боинг-777", которые эксплуатирует компания. В результате возникли многочасовые задержки рейсов - туристы, в частности, более суток не могли вылететь из турецкой Антальи. Несколько рейсов для перевозки пассажиров Red Wings осуществила авиакомпания "Икар".

Первое уголовное дело связанно именно с задержками рейсов 12-14 августа. Как заявили в Следственном комитете, "пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета".

Авиакомпания сообщила, что неполадки устранены, и с 16 августа она вернётся к обычному полётному расписанию. В среду Следственный комитет возбудил ещё одно дело, обвинив Red Wings в том, что она 13 августа отправила за пассажирами в Анталью неисправный самолёт. Утверждается, что на борту самолёта из Антальи в Москву не работал кондиционер, "в результате возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров". В авиакомпании эти обвинения пока не комментировали.

Всего в парке Red Wings три "Боинга-777" - это широкофюзеляжные дальнемагистральные самолёты, которые есть лишь у немногих российских авиакомпаний.

  • Санкции, введённые США и странами Евросоюза против России из-за её вторжения в Украину, заметно затронули гражданскую авиацию. Европейским и американским компаниям запрещено напрямую поставлять России запчасти и проводить техобслуживание самолетов российских авиакомпаний, в том числе Boeing и Airbus. Россия вынуждена прибегать к так называемой "каннибализации" - разбирать одни самолёты на запчасти для ремонта других.

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