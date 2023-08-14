Сразу два "Боинга" авиакомпании Red Wings вышли из строя

Сразу два самолёта "Боинг-777" авиакомпании Red Wings вышли из строя 12 августа. Авиакомпании пришлось отложить рейсы 12 и 13 августа по маршруту Екатеринбург - Анталья и обратно. В аэропорту Екатеринбурга и в Анталье застряли около 400 пассажиров. В основном это туристы, летящие на отдых на турецкий курорт или возвращающиеся оттуда.

На данный момент задержка первых рейсов составляет более 40 часов. По словам туристов, в Анталье их заселили в отель, но у них нет информации, когда они смогут вылететь домой.

Кроме того, 13 августа был задержан рейс Red Wings из Антальи в аэропорт Жуковский под Москвой. Пассжиры смогли вылететь в Москву почти через сутки.

Red Wings сообщила, что запросила воздушное судно у авиакомпании "ИКАР", чтобы вывезти пассажиров задержанных рейсов. По словам представителя авиакомпании, самолёт "ИКАР" в середине дня в понедельник вылетел из Москвы в екатеринбургский аэропорт Кольцово.

Всего в парке Red Wings три "Боинга-777".