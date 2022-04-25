Скандинавский марш. Рикард Йозвяк – о Швеции и Финляндии в НАТО

С определенной долей уверенности можно сказать, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО и тем самым изменят расстановку политических и военных сил в Европе, так же, как в конце 1990-х и начале 2000-х её изменили страны Центральной и Восточной Европы, присоединившись к Североатлантическому договору. На повестке дня теперь остаются другие вопросы. Финны и шведы вступят в НАТО, но когда? Вступят вместе? И, пожалуй, самое главное: получат ли они гарантии безопасности в течение того времени, пока их заявки будет рассматриваться?



Для скандинавских стран вступление в НАТО – революционный шаг. Эти государства не участвовали в военных союзах со времен Второй мировой войны. Финляндия сможет распрощаться с неприятным термином "финляндизация", который появился в период холодной войны, когда Советский Союз разрешил стране быть независимой, но продолжал влиять на её внутреннюю политику. Привычка Швеции оставаться "нейтральной" на протяжении десятилетий, если не веков, определяла главный вектор политической жизни этой страны. Швеции же удалось не участвовать в двух мировых войнах прошлого века, а последний вооружённый конфликт с её участием имел место в 1814 году, против Норвегии.



В общем, вступление в НАТО – это большое событие в истории Швеции и Финляндии. Отчасти поэтому вызывает удивление скорость принятия решения о присоединении к альянсу. Мир поделился на "до" и "после" 24 февраля, как сказала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время встречи со своей коллегой из Финляндии Санной Марин по поводу вторжения России в Украину. Война и другие угрозы, исходящие от Москвы, только укрепили желание скандинавских стран сблизиться с НАТО – настолько, что в Стокгольме и Хельсинки рассматривают вариант о вступлении в Североатлантический альянс без проведения референдумов.



Марин во время визита в столицу Швеции подтвердила, что парламент Финляндии и его комитеты обсуждают вопрос вступления в НАТО: решение будет принято "через несколько недель, не месяцев". Однако уже сейчас можно сказать, какое решение примут финские депутаты. Согласно последнему соцопросу, около 70% граждан Финляндии поддерживают вступление в НАТО. Даже такие нерешительные партии, как популистская "Истинные финны" и "Центр", выступают за присоединение. Ожидается, что в мае соответствующее заявление попадёт на стол генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.



Швеция на фоне Финляндии выглядит менее уверенной. Внутри правящей Социал-демократической партии, сторонницы невступления в НАТО, идут споры. Считается, что лидер этой партии премьер-министр Магдалена Андерссон одобряет присоединение к альянсу. Четыре правоцентристских партии в парламенте уже высказались за вступление, а правые популисты, "Шведские демократы", заявили, что они "за", но только после вступления Финляндии, то есть большинство в парламенте выступает "за". С другой стороны, последние социологические опросы показывают, что только 45 процентов шведов выступают за присоединение к НАТО, 33 процента – против, еще 22 – не определились. Ожидается, что процент сторонников может возрасти до 60 после вступления Финляндии в блок. Судя по всему, Стокгольм хочет завершить процесс до парламентских выборов, которые пройдут в сентябре.

Следовательно, возникает вопрос: объединятся ли Швеция и Финляндия для этого? Первые лица стран настаивают на том, что государства примут решения каждое по отдельности. Их премьер-министры обсуждают вопрос каждую неделю, если не каждый день. Впрочем, очевидно, что совместная заявка Швеции и Финляндии усилила бы позиции Стокгольма и Хельсинки и одновременно сделала бы для НАТО возможность открыть свои двери куда более лёгкой. Вряд ли у стран-членов НАТО появятся вопросы к Швеции и Финляндии. Столтенберг назвал их наиболее дружественными альянсу: армии обеих стран регулярно участвуют в учениях НАТО и взаимодействуют с членами блока. Кроме того, Финляндия, где до сих пор сохраняется всеобщая воинская повинность, может собрать армию из 280 тысяч человек, не учитывая резервистов, а Швеция располагает высокотехнологичным военно-промышленным комплексом. Обе страны готовы к выполнению требования НАТО о ежегодном выделении двух процентов ВВП на оборону.

Протяженность границ России и Финляндии составляет 1400 километров; это будет самая длинная граница НАТО с восточным противником

Так когда же Швеция и Финляндия вступят в НАТО? По самым оптимистичным раскладам, страны подпишут протоколы о вступлении в альянс в конце июня, на саммите в Мадриде. Это будет беспрецедентная по скорости процедура, но, как говорят чиновники, мы и живем "в беспрецедентное время", когда прежние правила постоянно меняются. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заметил, что ратификация подписанного договора может занять от трёх месяцев до года, поскольку парламенты некоторых стран-участниц НАТО будут обсуждать этот вопрос в комитетах, а законопроект о присоединении может стать предметом внутриполитического торга. Например, у Северной Македонии, последней вступившей в НАТО страны, путь от подписания договора до официального присоединения к Североатлантическому альянсу занял 13 месяцев. И Швеция, и Финляндия настаивают на ускорении процесса, так как долгое пребывание в "серой зоне" создает причины для беспокойства. Протяженность границ России и Финляндии составляет 1400 километров; это будет самая длинная граница НАТО с восточным противником.



Хаависто согласился с тем, что статья 5 Североатлантического договора о коллективной самообороне распространяется только на полноправных членов альянса. Но не стоит забывать, что на период вступления в НАТО могут действовать гарантии безопасности, двусторонние или иные, согласно пункту 7 статьи 42 Договора о Европейском союзе. Этот документ предусматривает, что страны ЕС "обязаны оказать помощь и содействие всеми доступными способами" в случае атаки на союзное государство. Пожалуй, самый вероятный вариант таков: парламенты стран НАТО прерывают свои летние каникулы, чтобы к началу осени Финляндия и Швеция могли стать 31-м и 32-м членами альянса.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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