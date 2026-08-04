Склад Wildberries под Самарой уничтожен после атаки дронов

Склад маркетплейса Wildberries в поселке Новосемейкино Самарской области, подвергшийся атаке украинских беспилотников 2 августа, практически полностью уничтожен пожаром. Об этом на совещании правительства региона заявил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

"Из 180 тысяч квадратных метров 160 тысяч сгорело. По факту остался только административный корпус. Все товары уничтожены", — сказал Гурков. Его слова приводит РБК.

В результате атаки на складе возник крупный пожар. По данным властей, пострадавших не было. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал произошедшее "террористическим актом".

Логистические объекты Wildberries подвергаются атакам с середины июля. По данным российских властей, 4 августа беспилотники атаковали еще один склад компании – в поселке Красный Бор Ленинградской области. Ранее удары по объектам Wildberries также фиксировались в Московской, Владимирской, Тверской, Тамбовской, Пензенской и Самарской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Удмуртии и аннексированном Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что логистические центры Wildberries использовались для поставок комплектующих для производства беспилотников, навигационного оборудования и другого снаряжения военного назначения. После начала атак компания удалила с сайта раздел "Всё для СВО", но товары военного назначения продолжают продаваться в других категориях маркетплейса.

Wildberries сообщила, что атаки не привели к системному сбою в работе логистической сети. Компания заявила о перестройке маршрутов доставки, предоставила продавцам льготы по хранению товаров, отменила плату за транзитные поставки на региональные склады и начала выплаты компенсаций пострадавшим селлерам. По данным маркетплейса, помощь уже получили почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.