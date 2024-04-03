Скобова обвиняют в оправдании терроризма за пост о Крымском мосте

Задержанного накануне оппозиционера, бывшего советского политзаключённого Александра Скобова обвиняют в оправдании терроризма из-за поста о подрыве Крымского моста. Об этом сообщает проект "Поддержка политзеков. Мемориал" со ссылкой на его адвоката.

Сообщается, что постановление о возбуждении уголовного дела было выдано отделением Следственного комитета по Калининскому району Петербурга. Постановление не дали сфотографировать, поэтому не известно, какая именно публикация легла в основу дела.

Как утверждает "Мемориал", следствие собирается требовать ареста Александра Скобова.

Ранее сообщалось, что Скобов намерен отказаться от адвоката. Имя адвоката, сообщившего "Мемориалу" о подробностях дела, не называется.

Как отмечает "Медиазона", в телеграм-канале Скобова Крымский мост упоминается в двух публикациях от 17 июля 2023 года. В этот день ночью морские дроны атаковали мост, повредив его. Скобов в постах выражает надежду, что "дело уничтожения Керченского моста" будет "доведено до конца".

Участник оппозиционного Форума свободной России, публицист Александр Скобов задержан вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге. По первоначальным сообщениям, его обвинили в содействии террористической деятельности.

Скобов поддерживает Украину в войне с Россией. 31 марта в интервью сайту Север.Реалии 66-летний Скобов заявил, что призывает помогать российским добровольческим батальонам, воюющим на стороне Украины. Российские власти объявили легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" террористическими организациями.

22 марта 2024 года Минюст объявил 66-летнего Александра Скобова "иностранным агентом".