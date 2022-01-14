Умерла народная артистка Анастасия Вознесенская

Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни, сообщает сайт МХТ имени Чехова. Она служила в этом театре, в МХАТ и в "Современнике" до ухода Олега Ефремова в 1970 году.

Играла Машу в "Чайке" в "Современнике" и МХТ, в "Утиной охоте", Розу Песочинскую в "Ретро" и Вету в "Белом кролике". Широкой публике актриса известна по ролям радистки Ани в советском мини-сериале "Майор Вихрь" и матери главной героини в фильме Михаила Туманишвили "Авария — дочь мента".

Всего она снялась в 27 фильмах — в том числе, в "Гараже" и "Вокзале для двоих" Эльдара Рязанова и "Любить..." Михаила Калика. Вознесенская с 20 лет была замужем за актёром Андреем Мягковым. Он умер в феврале 2021 года.