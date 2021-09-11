Скорость интернета в России может быть замедлена до 24 Кбит в секунду

Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев допускает, что российские власти способны существенно замедлить скорость иностранного сегмента интернета. Грозев выступил конференции имени Леннарта Мери в Таллине (она проводилась 3-5 сентября). Выдержки из него привел интернет-сайт Habr, посвященный информационным технологиям

"Мы получили информацию, что подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров", - утвержает Грозев. По его сведениям, те, кого аккредитируют, обязаны будут предоставлять полную информацию о своей работе в интернете, что, в свою очередь, исключит какую-либо анонимность в интернете, счтает Грозев.

"У тех, кто не получит аккредитацию, включая YouTube и другие всемирные ресурсы, например Twitter, будет ограничена скорость работы в интернете. Через два года она может оказаться сниженной до 24 Кбит в секунду". Для тех, кто помнит 1990-е годы, это станет возвращением в прошлое: именно на такой скорости тогда происходило подключение к интернету. Ныне переход России на такую скорость будет означать отключение от интернета".



Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram назвала конференцию в Таллине форумом "оголтелых русофобов".

Ранее, 3 сентября, как отмечает "Немецкая волна", Роскомнадзор объявил о блокировке на территории России шести VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN, входящие в рейтинги лучших в мире.



В марте 2019 года "Роскомнадзор" потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Выполнил это требование лишь сервис от "Лаборатории Касперского", отмечает "Немецкая волна".

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