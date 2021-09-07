"Патологическое нежелание россиян смотреть в лицо опасности"

Ведущий ВГТРК Владимир Соловьев продолжает гоняться за всем, что шевелится. В этот раз в своем телеэфире он наехал на заседание под названием "Страх и ненависть в России" конференции имени Леннарта Мери в Таллине, где выступили Любовь Соболь, Роман Доброхотов, Христо Грозев, Андрей Солдатов при модерации Артемия Троицкого. Прямо злобой изошел на предмет мероприятия, про которое до сих пор мало кто знал. Зато теперь благодаря соловьевской рекламе мы вместе с аналитиком Андреем Колесниковым и журналистом Артемием Троицким можем обсудить темы, которые там поднимались: с какого момента в России началась эта новая репрессивная реальность? Когда посыплется режим? Какую роль в этом сыграют настроения силовиков, которые, по словам Любови Соболь, ненавидят власть не меньше ее? Почему россиян не пугает, что уже через два года они могут остаться без интернета? Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева