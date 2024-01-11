"Скотское отношение и ложь". Как больных возвращают на войну

С редакцией Радио Свобода связалась группа российских военных с серьезными заболеваниями. Они находились на обследовании в госпиталях и ждали решения военно-врачебной комиссии (ВВК) об увольнении по состоянию здоровья. Однако 8 января им было объявлено, что их снова отправят "на выполнение боевых задач" – до ​окончательного вердикта комиссии. Контрактники считают, что это нарушает августовский приказ № 506 министра обороны Сергея Шойгу, по которому необходимо комиссовать солдат с ВИЧ и гепатитом С.

Военные согласились рассказать свои истории на условиях полуанонимности: Радио Свобода не будет называть в тексте их настоящие имена, но все их данные есть в распоряжении редакции.

Алексею С. 41 год, он был призван из Нижегородской области в октябре 2022 года. Его рассказ – наиболее детальный. Гепатитом С он заразился уже непосредственно на фронте.

В Луганске у меня был обнаружен гепатит С

– Когда в зоне боевых действий были – ранения все получали, все были в крови, – говорит Алексей. – Друзья мои, товарищи. Также х…ам (украинцам – РС) оказывал помощь, перебинтовывал, то есть сам был в чужой крови. И когда мы пошли отдыхать на ротацию, я решил провериться на гепатит – и вообще на заболевания. Мало ли что. Проверился – это в Луганске было – у меня был обнаружен гепатит С. Согласно приказу Шойгу от 7 августа, вроде, гепатит С является заболеванием, при котором военный попадает под комиссование.

Алексей ссылается на приказ министра обороны № 506, которым утверждается перечень болезней, носители которых не могут быть приняты на военную службу по контракту. В первых двух пунктах перечня – ВИЧ и гепатит С.

Вячеслав М., ровесник Алексея, пошел служить по контракту в мае 2023 года – и у него уже был и ВИЧ и гепатит.

У меня уже были заболевания, я об этом знал

– У меня были уже заболевания, я об этом знал. На Яблочкова (единый пункт отбора на контрактную службу в Москве – РС) поинтересовался: "Кровь надо сдавать?" Они сказали: "Нет". Особенно хочу это подчеркнуть: кто с Москвы, тем не нужно было кровь сдавать, – рассказывает Вячеслав.

Однако полноценно служить у него не получилось. Вячеслав честно предупреждал командиров о своих болезнях, и его вместе с другими зараженными в лучшем случае направляли на вспомогательные работы. В худшем – держали в "яме" в поселке Зайцево Луганской области или в бетонном гараже в расположении полка № 1486.

Закрыли на неделю в гараж, давали две печеньки в день

– В том полку нас вообще взяли и закрыли на неделю в гараж, давали две печеньки в день на человека – и двести грамм воды. И вот так мы сидели целую неделю в бетонном гараже – за то, что у нас вот эти заболевания.

В итоге Вячеслав вместе с Алексеем С. и еще несколькими контрактниками из того же полка оказался в чеченском городе Шали. Здесь, в военной части 71718 (70-й мотострелковый полк), они прошли военно-врачебную комиссию с детальным осмотром, который длился больше двух месяцев.

Объяснили, что мы опять едем в зону СВО

– Сейчас, на последней стадии, бумажки отправили в Ростов. Там должны принять окончательное решение, чтобы комиссовать. Но вместо этого 8 января нас вызвали в штаб и объяснили, что 12-го числа мы едем опять в зону СВО для выполнения боевых задач, – рассказывает Алексей.

– Сидит командующий части, все командиры, начальник медсанчасти, – добавляет Вячеслав. – Объясняю, показываю бумаги, начальник медсанчасти знает о заболеваниях – и всё равно говорят, что 12 января мы поедем туда, выполнять боевые задачи. Я не против ехать помогать! Но опять же будет то же самое: узнают про мои болячки (а я это не скрываю, чтобы кого-то не заразить) – и многие люди просто отворачиваются, с нами вместе не сидят. В некоторых местах нам даже форму не давали, мы жили отдельно, все, у кого заболевание.

Владислав М., 42-летний контрактник, оказавшийся в том же госпитале, в отличие от Вячеслава свой гепатит С не афишировал. За год на фронте он успел послужить танкистом, затем в роте БПЛА, а потом оказался под Токмаком в Запорожской области. Насмотревшись на реалии войны, отчаявшись получить отпуск, Владислав решил рассказать о заболевании.

Ни домой не отправляют, ни лечить не хотят

– В Токмаке спросили: "У кого есть гепатит С?" Это было моё решение, мне надоело – я вышел [из строя]. Сдал все анализы – всё у меня подтвердилось, потому что у меня [болезнь] уже не один год. А уже здесь (в Чечне на ВВК – РС) у меня началась бронхиальная астма, и никакого лечения здесь – вообще ничего! Я купил за свой счет лекарства, стал лечиться за свой счет, хоть как-то. Ни домой не отправляют, ни лечить не хотят. А тут еще это распоряжение: "убыть в зону СВО 12-го числа для решения боевых задач". Как будто хотят избавиться!

Приказ готовится к переброске на фронт и уже там дожидаться окончательного решения ростовской ВВК коснулся и 63-летнего Александра Т. Он призвался 9 октября 2023 года, но не воевал, по сути, и месяца.

С астмой не могу, а меня опять посылают на передовую

– Заболел в окопах. Пневмония у меня – меня в госпиталь. После пневмонии у меня появилась астма, и ещё, и ещё болезни – а сейчас меня опять призывают. С астмой я не могу – мне в госпитале врачи написали: с астмой – наблюдение по месту жительства. А меня опять посылают на передовую, – жалуется Александр.

– Какая ему "зона СВО" – он даже на построение еле доходит, задыхается! Слух по части ходит, что [начальству] надо отправку сделать 50 человек. Собрали всех вообще, то есть здоровых нет. Собрали всех с разными заболеваниями: кто-то с астмой, кто-то не долечился ещё… Нехватка народа, скорее всего. То есть, ну, это как бы лично моё мнение, – подтверждает Владислав М.

Представители военной части 71718 в неофициальных разговорах с военнослужащими пытаются убедить их, что отправка на фронт – чистая формальность. Якобы решение ВВК об увольнении по состоянию здоровья обязательно догонит их непосредственно в Работино Запорожской области, а держать их дольше в госпитале города Шали нет оснований.

Евгений Д. – еще один сослуживец Алексея и Владислава из полка № 1486 – оказался на ВВК не в Чечне, а в Калининграде.

– Я сейчас в полку для выздоравливающих, в Калининграде, прохожу ВВК на пригодность. А о гепатите С я узнал в госпитале, хотя я уходил на службу совершено здоровым, – говорит Евгений.

Примечательно, что большинство военнослужащих, рассказавших Радио Свобода свои истории, пошли воевать добровольцами. Сейчас все они хотят только одного – вернуться домой.

Я навоевался, хватит с меня воевать

– Я навоевался, хватит с меня воевать! Хочу домой, к семье! – говорит Алексей С. – Разочаровался я еще тогда, когда проходили так называемые учения. По сути, нас не обучали, а делали вид. Это первое. Во второй раз я разочаровался, когда оказался в зоне боевых действий. Враг нас долбил постоянно артиллерией, а ответки почти никакой не было со стороны нашей артиллерии. Потом было обидно, когда мы взяли двух в плен, их доставили впоследствии в наше место расположения. Командир нас так хвалил! Говорил, столько полезно информации добыли – вам всем "медаль мужика" будет (Орден Мужества – РС). Но в итоге никакой медали не было. А через какое-то время "звездочку" получил тот командир, уж не знаю, за какие заслуги.

Обещали 10 суток и всем Орден Мужества

– Нам обещали отпуск 10 суток и всем Орден Мужества, – подтверждает его сослуживец Евгений. – Моя группа ничего не получала – ни отпуск, ни орденов. Ничего, никаких представлений [к наградам] нет в нашей группе, кто со мной был в тот день. Мы не отгуляли даже свои основные отпуска – ни разу не были в течение всего времени.

Мобилизованные избегают прямого ответа на вопрос, зачем Министерству обороны России такие воины – больные и демотивированные. "Мотивация пропадает от скотского отношения и постоянной лжи", – говорит Владислав М.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин говорил, что число военных на украинских фронтах вполне достаточное. "Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день необходимости в этом нет", – заявлял в ходе прямой линии глава российского государства. При этом всем мобилизованным и контрактникам решением военного руководства страны приказано воевать бессрочно. Ограничивать срок службы для мобилизованных одним годом в Министерстве обороны России считают "нецелесообразным".