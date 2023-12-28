Минобороны РФ впервые назвало число контрактников - 640 тысяч

Министерство обороны России впервые с начала полномасштабной войны в Украине назвало число служащих в армии по контракту – более 640 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минобороны "Армия в цифрах — 2023".

14 декабря в ходе прямой линии Владимир Путин отвечая на вопрос о новой волне мобилизации, заявил, что добровольцами на войну были набраны 486 тысяч человек и по полторы тысячи их вербуется каждый день. Также Путин сказал, что в настоящее время на фронте находятся 244 тысячи мобилизованных, а численность российской группировки в Украине составляет 617 тысяч человек. "Ну зачем нам мобилизация?" – добавил президент.

1 декабря нынешнего года Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих российской армии на 170 тысяч человек. Согласно указу, численность Вооруженных сил России составит 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Минобороны тогда заверило, что проводить новую мобилизацию не планируется, как и существенно увеличивать призыв на срочную службу. Численность армии будет увеличена за счет "граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту", утверждают в ведомстве.

Журналисты Русской службы Би-би-си на основе поимённого списка погибших, который ведёт редакция по открытым источникам пришли к выводу, что потери российских военных в Украине в 2023 году оказались в полтора раза выше, чем в 2022 и достигли c начала вторжения 80 тысяч человек убитыми. Ещё 200 тысяч, предположительно, были тяжело ранены и не могут вернуться в строй.

Две трети всех установленных погибших – это те, кто до начала вторжения не был связан с армией –мобилизованные, заключённые, добровольцы и наёмники, следует из материала Русской службы Би-би-си.