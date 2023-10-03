СКР заочно предъявил обвинения в терактах военному руководству Украины

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения в терактах на российской территории представителям высшего военного руководства Украины.

Обвинения предъявлены главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.

СКР сообщил, что собрал достаточные доказательства их причастности к организации и совершению более сотни ударов беспилотниками самолётного типа по регионам России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

В ближайшее время СКР планирует объявить их в розыск и заочно избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу.