Росфинмониторинг внёс актёра Артура Смольянинова в список террористов

Росфинмониторинг внёс российского актёра Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов. Ранее Смольянинова внесли в России в список иноагентов.

В январе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить против актера уголовное дело. "В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", - отмечали в ведомстве.

Ранее в интервью "Новой газете Европа" Артур Смольянинов заявил, в частности, что воевал бы на стороне Украины, если бы оказался на войне. "Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне братьев, на которых напали другие мои братья", – сказал актёр.

После выхода интервью в телеграм-каналах сторонников войны появились оскорбления в адрес актёра и призыв писать на него заявления в правоохранительные органы. Текст раскритиковали несколько депутатов Госдумы.

В октябре прошлого года сообщалось, что на Смольянинова в России было заведено административное дело по статье о дискредитации российской армии. Комментируя "Медузе" эту новость, Смольянинов отмечал, что для него не существует российских законов: "Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит, не имеют ни моральной, ни юридической силы".

Вместе с Артуром Смольяниновым в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг добавил также бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича, сообщает РИА "Новости". "Мелочь, а приятно", - прокомментировал решение Арестович в своём телеграм-канале.

У попавших в список Росфинмониторинга блокируют все счета и банковские карты. Среди прочего, они не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.