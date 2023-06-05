Sky News опубликовал контракт на поставки оружия из Ирана в Россию

Британская телекомпания Sky News утверждает, что в её распоряжение попал контракт о поставках оружия из Ирана в Россию.

Телеканал опубликовал документ, который, как утверждается, передал ему источник в британской оборонной сфере. Как утверждает Sky News, британские спецслужбы убеждены, что "документ на 100% подлинный". Если это так, речь идёт о первом документальном подтверждении поставок оружия из Ирана в Россию после начала широкомасштабной войны в Украине. Тегеран и Москва пока не комментировали публикацию, внимание на которую обратило издание "Агентство".

В 16-страничном документе, датированном 14 сентября прошлого года, говорится о поставке вооружения стоимостью чуть более 1 миллиона долларов. Речь идёт об артиллерийских и танковых снарядах, а также ракетах. Также опубликована часть другого документа на 5 страницах - речь идёт о поставках комплектующих для танков Т-72 и стволов для гаубиц, а также снарядов. Стоимость этой сделки - около 740 тысяч долларов.

Источники Sky утверждают, что речь идёт об образцах оружия перед дальнейшими, более крупными поставками.

В документах говорится о том, что контракты заключены между Министерством обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Ирана и "Рособоронэкспортом". Они составлены на английском языке, цена указана в долларах. Собеседник Sky в оборонной сфере заявил, что это обычная практика для контрактов, которые Иран заключает с другими странами.

Утверждается, что журналисты Sky демонстрировали эти документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и главу британского МИДа Джеймсу Клеверли во время визита украинского премьера в Лондон в начале мая. Официально ни Лондон, ни Киев пока не комментировали эти документы.

В конце мая Украина ввела против Ирана санкции в связи с предполагаемыми поставками Тегераном вооружений Москве.

Ранее США, другие страны Запада и Украины обвиняли Иран в поставках России ударных беспилотников "Шахед", которые активно используются в войне против Украины. Российские власти официально это отрицали, хотя СМИ и провоенные блогеры никак не скрывают, что дроны "Герань-2" фактически являются иранскими "Шахедами". В Тегеране заявляли, что беспилотники поставлялись России до начала широкомасштабной войны.