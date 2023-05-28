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Зеленский поддержал санкции против Ирана сроком на 50 лет

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о введении на 50 лет санкций против Ирана. Об этом говорится в проекте постановления об утверждении решения Совета нацбезопасности Украины от 27 мая.

Согласно документу, санкции среди прочего включают полный запрет торговых операций, остановку транзита ресурсов, блокировку капиталов резидентов Ирана на территории Украины.

Министр экономики Юлия Свириденко ранее пояснила, что причиной для введения санкций является военная помощь, которую Тегеран, про данным Киева, оказывает Москве.

Украина обвиняет Тегеран в поставке России вооружений, которые используются для атаки объектов критической инфраструктуры Украины, в частности, дронов "Шахед". Иран утверждает, что поставлял России небольшое количество беспилотников, но до начала войны.

На днях Владимир Зеленский призвал иранцев перестать поддерживать Россию, так как это приведёт к ещё большей изоляции Исламской Республики. В ответ МИД Ирана назвал заявление президента Украины пропагандистским и направленным на привлечение финансовой помощи и оружия от западных стран.

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