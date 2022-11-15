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СК проверит видео с убийством завербованного заключенного

Евгений Нужин

Правоохранительные органы начали проверку ролика с убийством, предположительно, членами "ЧВК Вагнера" бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного на войну в Украине. Об этом РБК сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

"Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях", - сказала омбудсмен.

Официального подтверждения того, что Нужин мёртв, не было.

В воскресенье в телеграм-каналах, связанных с "ЧВК Вагнера", было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключённого, завербованного ЧВК для участия в войне, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми" и "собаке – собачья смерть“.

Однако затем, когда вопросы о ролике стали задавать властям, в том числе Кремлю, Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить версию о причастности к гибели бывшего заключенного американских спецслужб.

Пригожин утверждает, что на видеозаписи, опубликованной в сети, совершенно не слышно ругательств на русском языке, "характерных для подобных роликов", камуфляжная раскраска формы, в которую были одеты участники видео, соответствует разработке американской компании, а цвет кирпича не соответствует тому, который используют в России.

Вчера члены Совета по правам человека при президенте России обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить видео с убийством Нужина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство Нужина, заявил, что в Кремле не знают, "насколько это соответствует действительности". "Это не наше дело", – добавил Песков.

  • "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное вооружённое подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы принимают участие в войне в Украине. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, Пригожин начал вербовать в ряды "ЧВК Вагнера" российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. Таким образом в ЧВК завербовали, по разным данным, от десяти до двадцати тысяч заключённых.

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