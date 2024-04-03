Следователи возбудили уголовное дело в связи с пропажей Седы Сулеймановой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с исчезновением Седы Сулеймановой – уроженки Чечни, которую больше полугода назад вывезли в Грозный из Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов по заявлению её родственников. Об этом пишет Кризисная группы "СК SOS". Правозащитники опасаются, что Сулейманова, о местонахождении которой долгое время нет никаких сведений, могла быть убита родственниками.
Как сообщает Кавказ.Реалии, заявители получили ответ от Следственного комитета — в нем сообщается о возбуждении уголовного дела по факту "безвестного исчезновения" уроженки Чечни, ранее им приходили лишь отписки, пояснили правозащитники. Другие подробности в Следственном комитете не привели, каких-либо официальных комментариев ведомства нет.
26-летнюю Седу Сулейманову по заявлению родственников сотрудники силовых структур Чечни похитили в августе прошлого года в Санкт-Петербурге, где она жила со своим партнёром. Девушка ранее рассказывала, что её хотели насильно выдать замуж. Тогда она решилась на побег и уехала в Петербург. Перед этим Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что её семья может совершить так называемое "убийство чести".
Для задержания Сулеймановой её семья воспользовалась распространенной схемой: её обвинили в краже и увезли якобы для допроса. После исчезновения вестей от нее не было. В сентябре уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видео со встречи с Сулеймановой, на этой записи она не говорит ни слова; с тех пор новой информации о девушке не поступало.
- В прокуратуре Санкт-Петербурга заявили, что девушка добровольно поехала в Грозный на допрос, а потом по собственному желанию осталась у семьи. Ведомство не упомянуло задержание девушки, однако признало, что доказательств причастности Сулеймановой к краже украшений на сумму 150 тысяч рублей, на основании которой ее и вызвали на допрос, нет.
- После пропажи Сулеймановой тысячи людей направляли запросы в официальные ведомства и выходили на пикеты в её поддержку с требованием к российским властям разобраться в деле.
- В феврале кризисная группа СК SOS со ссылкой на два независимых друг от друга источника в Чечне заявила, что Седа Сулейманова могла быть убита родственниками. Правозащитники тогда подали заявление в Следственный комитет и прокуратуру России с требованием провести срочную проверку этих сообщений.
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