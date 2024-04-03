Следователи возбудили уголовное дело в связи с пропажей Седы Сулеймановой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с исчезновением Седы Сулеймановой – уроженки Чечни, которую больше полугода назад вывезли в Грозный из Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов по заявлению её родственников. Об этом пишет Кризисная группы "СК SOS". Правозащитники опасаются, что Сулейманова, о местонахождении которой долгое время нет никаких сведений, могла быть убита родственниками.

Как сообщает Кавказ.Реалии, заявители получили ответ от Следственного комитета — в нем сообщается о возбуждении уголовного дела по факту "безвестного исчезновения" уроженки Чечни, ранее им приходили лишь отписки, пояснили правозащитники. Другие подробности в Следственном комитете не привели, каких-либо официальных комментариев ведомства нет.

26-летнюю Седу Сулейманову по заявлению родственников сотрудники силовых структур Чечни похитили в августе прошлого года в Санкт-Петербурге, где она жила со своим партнёром. Девушка ранее рассказывала, что её хотели насильно выдать замуж. Тогда она решилась на побег и уехала в Петербург. Перед этим Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что её семья может совершить так называемое "убийство чести".

Для задержания Сулеймановой её семья воспользовалась распространенной схемой: её обвинили в краже и увезли якобы для допроса. После исчезновения вестей от нее не было. В сентябре уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видео со встречи с Сулеймановой, на этой записи она не говорит ни слова; с тех пор новой информации о девушке не поступало.