В мире прошли акции с требованием рассказать о Седе Сулеймановой

В мире прошли акции с требованием рассказать о судьбе чеченки Седы Сулеймановой. Её могли убить родственники. Фотографии с акций публикует телеграм-канал "Осторожно, новости".
Пикеты прошли в Тбилиси, Бонне, Варшаве, Берлине, Мехико и Буэнос-Айресе. Участники акций вышли с плакатами на русском и других языках "Где Седа?" и "Нет убийствам чести". После пикетов некоторые плакаты оставили у российских консульств на импровизированных мемориалах.
Седа Сулейманова сбежала из дома в Чечне, опасаясь убийства со стороны родственников, и жила с партнёром в Петербурге. В августе 2023 года при поддержке полицейских её забрали из квартиры и увезли в Грозный на допрос о краже ценностей. Позже прокуратура скажет, что доказательств причастности Сулеймановой к краже нет и что после допроса девушка добровольно осталась у семьи.
В сентябре 2023 года чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал видео со встречи с Сулеймановой. На этой записи девушка не говорит ни слова; с тех пор новой информации о ней не поступало.
Правозащитники из СК SOS считают, что дело о краже было сфабриковано – это распространенная схема похищения людей в Чечне. В феврале 2024 года они сообщили, что 26-летнюю Сулейманову могли убить родственники.
"Пока известно не очень много: два независимых друг от друга источника – это обычные жители республики – имеют основания полагать, что Седу Сулейманову убили", – говорили в СК SOS. Правозащитники обратились в СК и прокуратуру России с требованием провести срочную проверку этих сообщений.
- Жених Сулеймановой – Станислав Кудрявцев – ранее принял ислам, пытаясь добиться гарантий безопасности для поездки в Чечню и встречи с невестой. Эти попытки не увенчались успехом.
- 1 февраля подруга похищенной уроженки Чечни Лена Патяева провела у прокуратуры Петербурга пикет с плакатом "Жива ли Седа Сулейманова? Её никто не видел 150 дней". Активистку задержали и доставили в полицию, на неё составили административный протокол. В интервью сайту Кавказ.Реалии Патяева рассказала о жизни Сулеймановой в Санкт-Петербурге после побега от семьи.
- Бежавшие от насилия на Северном Кавказе часто сталкиваются с преследованиями со стороны родственников. Сотрудники правоохранительных органов задерживают их – поводом обычно становятся заведомо ложные обвинения в преступлениях, после чего родственники силой вывозят их обратно.
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