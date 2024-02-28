В мире прошли акции с требованием рассказать о Седе Сулеймановой

В мире прошли акции с требованием рассказать о судьбе чеченки Седы Сулеймановой. Её могли убить родственники. Фотографии с акций публикует телеграм-канал "Осторожно, новости".

Пикеты прошли в Тбилиси, Бонне, Варшаве, Берлине, Мехико и Буэнос-Айресе. Участники акций вышли с плакатами на русском и других языках "Где Седа?" и "Нет убийствам чести". После пикетов некоторые плакаты оставили у российских консульств на импровизированных мемориалах.

Седа Сулейманова сбежала из дома в Чечне, опасаясь убийства со стороны родственников, и жила с партнёром в Петербурге. В августе 2023 года при поддержке полицейских её забрали из квартиры и увезли в Грозный на допрос о краже ценностей. Позже прокуратура скажет, что доказательств причастности Сулеймановой к краже нет и что после допроса девушка добровольно осталась у семьи.

В сентябре 2023 года чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал видео со встречи с Сулеймановой. На этой записи девушка не говорит ни слова; с тех пор новой информации о ней не поступало.

Правозащитники из СК SOS считают, что дело о краже было сфабриковано – это распространенная схема похищения людей в Чечне. В феврале 2024 года они сообщили, что 26-летнюю Сулейманову могли убить родственники.

"Пока известно не очень много: два независимых друг от друга источника – это обычные жители республики – имеют основания полагать, что Седу Сулейманову убили", – говорили в СК SOS. Правозащитники обратились в СК и прокуратуру России с требованием провести срочную проверку этих сообщений.