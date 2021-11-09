Следователи закрыли дело против полицейских, избивших жителя Томска

Следственный комитет России по Томской области закрыл дело в отношении сотрудников Росгвардии, избивших местного жителя, как они заявили, "по ошибке". Ведомство не нашло состава преступления в их действиях. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.



Жителя Томска Сергея Петроченко избили в ночь с 28 на 29 января этого года, когда он после вечерней смены возвращался домой на своей машине. Сотрудники Росгвардии вытащили его из автомобиля, избили и увезли в отдел полиции. По словам Петроченко, росгвардейцы не представились, поэтому в момент нападения он был уверен, что на него напали грабители.

В отделе полицейские угрозами пытались заставить Петроченко подписать признание в чужом преступлении, а когда выяснилось, что его задержали случайно, то требовали подписать документ об отсутствии претензий из-за ошибочного задержания. Когда пострадавший отказался ставить подписи, на него составили административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Из полиции Петроченко выпустили спустя двое суток после заявлений и жалоб семьи в прокуратуру и УСБ МВД. Позднее суд признал его виновным в сопротивлении полиции и назначил штраф.

После общественного резонанса Следственный комитет завел уголовное дело по факту превышения сотрудниками Росгвардии должностных полномочий. В материалах дела указывалось, что правоохранители "незаконно применили насилие в отношении гражданина".