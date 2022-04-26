Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух оппозиционных муниципальных депутатов в Москве. Подозреваемыми стали глава муниципального округа Красносельский в одноимённом районе рядом с центром города Елена Котёночкина и депутат Алексей Горинов. Об этом сообщил депутат того же совета, оппозиционный политик Илья Яшин. Он был вызван на допрос.
В здании муниципального совета проводится обыск. По вменённой статье подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Горинов задержан. Котёночкина, по словам Яшина, находится за границей. В чём именно их обвиняют — не сообщается.
В начале апреля прокремлёвские каналы распространяли ссылку на запись заседания совета депутатов Красносельского округа, состоявшегося 15 марта. Депутаты, по предложению Горинова, объявили минуту молчания "в память жертв агрессии в Украине". Котёночкина предложила отменить в связи с начавшейся войной мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню детей, Новому году.
Горинов отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну в Украине. Котёночкина отметила, что в России "образовалось фашистское государство". В прокремлёвских каналах утверждалось, что запись заседания отправлена в Генеральную прокуратуру. По словам Яшина, уголовное дело возбуждено после обращения двух депутатов Госдумы: Олега Леонова из фракции "Новые Люди" и единоросса Александра Хинштейна.
- В марте районный депутат от КПРФ в Воронежской области Нина Беляева открыто выступила против войны в Украине на заседании Семилукского райсовета. Позднее она сообщила в своём телеграм-канале, что ей пришлось покинуть страну.
- Российские власти отрицают войну в Украине и заводят административные и уголовные дела против участников антивоенных акций. С начала войны были задержаны 15439 человек, подсчитал проект "ОВД-инфо". Возбуждены десятки уголовных дел. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая СМИ освещать войну не с государственных позиций.
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