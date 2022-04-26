Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух оппозиционных муниципальных депутатов в Москве. Подозреваемыми стали глава муниципального округа Красносельский в одноимённом районе рядом с центром города Елена Котёночкина и депутат Алексей Горинов. Об этом сообщил депутат того же совета, оппозиционный политик Илья Яшин. Он был вызван на допрос.

В здании муниципального совета проводится обыск. По вменённой статье подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Горинов задержан. Котёночкина, по словам Яшина, находится за границей. В чём именно их обвиняют — не сообщается.

В начале апреля прокремлёвские каналы распространяли ссылку на запись заседания совета депутатов Красносельского округа, состоявшегося 15 марта. Депутаты, по предложению Горинова, объявили минуту молчания "в память жертв агрессии в Украине". Котёночкина предложила отменить в связи с начавшейся войной мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню детей, Новому году.

Горинов отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну в Украине. Котёночкина отметила, что в России "образовалось фашистское государство". В прокремлёвских каналах утверждалось, что запись заседания отправлена в Генеральную прокуратуру. По словам Яшина, уголовное дело возбуждено после обращения двух депутатов Госдумы: Олега Леонова из фракции "Новые Люди" и единоросса Александра Хинштейна.