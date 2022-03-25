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В Воронежской области депутат открыто выступила против войны

В Воронежской области депутат Семилукского райсовета Нина Беляева открыто выступила против войны с Украиной. Она заявила, что считает действия России "военным преступлением".

Другие депутаты пытались перекричать Беляеву и перебивали её. "На нашу страну никто не нападал. И завтра никто бы не напал. Это то, что вам пропагандисты в головы вложили. Нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Только голословные заявления. И нацистов там нет. Очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом (Имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский - РС)," - заявила она.

Беляеву требуют исключить из Совета депутатов Семилукского муниципального района, а также просят правоохранительные органы провести проверку её слов.

Ранее президент одного из крупнейших российских кинофестивалей "Кинотавр", продюсер Александр Роднянский объявил о том, что в 2022 году форум проводиться не будет из-за вторжения России на территорию Украины. Он заявил, что "нельзя говорить о фестивалях, когда страна ведет агрессивную войну".

  • 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.

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