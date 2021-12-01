Следствие по делу бывшего губернатора Фургала завершено

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение по статьям о создании преступного сообщества и по семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщил "РИА-Новости" адвокат Дмитрий Довгий.

По его словам, обвинение Фургалу предъявили ещё 24 ноября, но из-за технической ошибки это пришлось сделать снова. Со 2 декабря обвиняемый начнет знакомиться с материалами дела.

По версии следствия, заняв пост главы региона, Фургал сохранил теневой контроль за группой предприятий "Торэкс", которую он возглавлял до прихода в политику. Холдинг, занимающийся сбором, хранением и переплавкой металла, при содействии Фургала получил "неограниченное финансирование" через "МСП-Банк". Компании, входившие в "Торэкс", получили в банке около 2,5 млрд рублей, которые затем были похищены. Кроме того, по данным следствия, участники преступного сообщества заключили договор с британской корпорацией Global Metcorp Ltd на поставку металлопроката с завода "Амурсталь". Заказчики перечислили почти девять миллионов долларов, которые, полагает следствие, были похищены представителями "Торэкс".

Сергей Фургал не согласен с обвинениями и отрицает вину. Сын Сергея Фургала Антон утверждал, что старая команда завода "Амурсталь" выплачивала кредит вплоть до принудительного увольнения в феврале 2020 года.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Экс-глава региона настаивает на своей невиновности, заявляет об отсутствии у следствия доказательств против него . Дело рассмотрит суд присяжных в подмосковных Люберцах.

В октябре 2021 года против Фургала возбудили два новых уголовных дела: о мошенничестве и создании преступного сообщества. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 и до 20 лет лишения свободы соответственно.

В Хабаровске в 2020 и 2021 годах проходили массовые акции в поддержку Сергея Фургала. Участники митингов при поддержке жителей других городов России требовали рассмотрения дела Фургала в Хабаровске, а также призывали к отставке действующей региональной и федеральной власти. Позже многие активисты подверглись преследованиям: задержаниям, штрафам и арестам.