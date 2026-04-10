Следствие просит отправить журналиста Ролдугина под стражу

Следствие просит отправить задержанного накануне в Москве журналиста "Новой газеты" Олега Ролдугина под стражу. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из Тверского районного суда Москвы, где 10 апреля рассмотрят ходатайство о мере пресечения.

Против Ролдугина возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование, передача, сбор или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путём неправомерного доступа". Московское управление МВД сообщило, что расследует дело против лиц, которые искали на "частных ресурсах хранения персональных данных" информацию о гражданах, которую затем использовали в материалах "негативного содержания в отношении граждан России". 9 апреля по этому делу прошёл обыск в редакции "Новой газеты". Он продолжался 13 часов, в редакции изъяли оборудование и документы. По данным издания "Осторожно, новости", всех сотрудников редакции, которые были в здании, допросили.

Обыск прошёл также дома у Ролдугина, сам он был задержан на 48 часов. Только вечером к нему допустили адвоката.

Как отмечает адвокат Виталий Марьясов (он не является защитником Ролдугина), Ролдугин - первый журналист, подозреваемый в незаконном использовании персональных данных. Обвинение основано на том, что он предположительно использовал при работе над материалами так называемых ботов для "пробива" по базам данных. "Это первое уголовное дело, возбужденное не в отношении создателей бота, а в отношении его пользователя", - пишет адвокат, отмечая, что бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн, один из авторов законопроекта о защите данных, ранее заявлял, что на журналистов, использующих ботов "пробива", действие закона распространяться не будет.

Олег Ролдугин - исполнительный редактор "Новой газеты", в прошлом сооснователь прекратившего работу в 2024 году издания "Собеседник", автор журналистских расследований. В 2026 году он выпустил расследование о том, как бывший помощник племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Руслан Аисултанов стал владельцем пентхауса в центре Москвы, а также о создателях мессенджера Max.

"Новая газета" выходила с 1993 года, редакция регулярно отмечалась российскими и международными премиями за расследовательскую журналистику и правозащитную деятельность. В издании работала в том числе Анна Политковская, убитая в 2006 году.

Сайт "Новой газеты" после начала войны в Украине был заблокирован в России. Осенью 2022 года Басманный суд Москвы аннулировал у газеты лицензию СМИ в России. В сентябре 2023 года Минюст России внёс главного редактора издания Дмитрия Муратова в реестр "иноагентов". Редакция, тем не менее, продолжает работу в России.

В Риге бывшими сотрудниками "Новой газеты" было организовано издание "Новая газета Европа", которое занимает антивоенную позицию и не подчиняется правилам российской цензуры. В июне 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность юридического лица этого издания. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что сотрудники силовых структур проверяют "Новую газету" в том числе на связь с "Новой газетой Европа" и "Антивоенным комитетом России".