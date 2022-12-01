Найти Путина в бункере

Для Путина теперь актуальнее строить подземные бункеры, нежели дворцы. Сколько их? И можно ли определить, в каком именно в данную минуту находится президент РФ? И действительно ли существует прямая пропорция между количеством букеров для президента и его шансами выжить в случае ядерного удара? Обсуждают: главный редактор еженедельника "Собеседник" и автор статьи "Секретные бункеры Путина. "Где и как президент планирует провести ядерную зиму" Олег Ролдугин, диггер Павел Софронов, который пытался пробраться в эти бункеры, журналист Сергей Соколов (зам.глав.редактора "Новой газеты"), Сергей Мигдаль, военный эксперт. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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