Следствие требует ареста Беркович и Петрийчук по делу о спектакле

Следствие требует заключить под стражу режиссёрку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма в связи с театральной постановкой "Финист Ясный Сокол". Об этом сообщает "Медиазона".

Беркович и Петрийчук были задержаны накануне. Суд по мере пресечения идёт в Москве. У здания Замоскворецкого районного суда собрались около 100 человек.

Беркович и Петрийчук были задержаны накануне после допроса в Следственном комитете. У родственников Беркович в Санкт-Петербурге прошли обыски.

Спектакль "Финист Ясный Сокол" был поставлен в Москве три года назад, в 2022 году он получил две "Золотые маски". Постановка основана на историях женщин, выходивших замуж за радикальных исламистов.

"Новая газета" опубликовала петицию в поддержку Беркович и Петрийчук."Мы — против того, чтобы режиссёров, драматургов, артистов, кого бы то ни было — в ХХI веке арестовывали за спектакль. Мы против обвинительной лжи: в работе режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук нет ни тени оправдания терроризма; пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв" - говорится в петиции. Там также упоминается об антивоенных стихах Беркович. "Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности. Преследуйте убийц, а не поэтов!" - сказано в петиции.