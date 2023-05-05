Следствие требует ареста Беркович и Петрийчук по делу о спектакле

Следствие требует заключить под стражу режиссёрку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма в связи с театральной постановкой "Финист Ясный Сокол". Об этом сообщает "Медиазона".
Беркович и Петрийчук были задержаны накануне. Суд по мере пресечения идёт в Москве. У здания Замоскворецкого районного суда собрались около 100 человек.
Беркович и Петрийчук были задержаны накануне после допроса в Следственном комитете. У родственников Беркович в Санкт-Петербурге прошли обыски.
Спектакль "Финист Ясный Сокол" был поставлен в Москве три года назад, в 2022 году он получил две "Золотые маски". Постановка основана на историях женщин, выходивших замуж за радикальных исламистов.
"Новая газета" опубликовала петицию в поддержку Беркович и Петрийчук."Мы — против того, чтобы режиссёров, драматургов, артистов, кого бы то ни было — в ХХI веке арестовывали за спектакль. Мы против обвинительной лжи: в работе режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук нет ни тени оправдания терроризма; пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв" - говорится в петиции. Там также упоминается об антивоенных стихах Беркович. "Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности. Преследуйте убийц, а не поэтов!" - сказано в петиции.
- Заявление в правоохранительные органы на Женю Беркович ещё два года назад подали активисты прокремлёвского движения НОД, сообщает издание "Черта". Тогда, в мае 2021 года, они пожаловались на её спектакль "Финист Ясный Сокол", назвав постановку "антироссийской" и усмотрев в ней "угрозу безопасности России".
- Экспертизу по делу об оправдании терроризма из-за пьесы "Финист Ясный Сокол" проводил Роман Силантьев - сторонник войны в Украине, называющий себя религиоведом. Об этом сообщает "Первый отдел". По информации адвокатов, уголовное дело из-за пьесы возбудили еще 10 апреля. Следственный комитет сообщил о проведении экспертизы, по результатам которой специалисты нашли в пьесе признаки оправдания терроризма". Автор экспертизы - Силантьев - в частности, считает, что основной религией в Украине стало "неоязычество сатанинского характера". Свой метод он называет "деструктологией", описывая её как новую прикладную науку, которая "комплексно рассматривает экстремистские и террористические организации, психокульты и нерелигиозные секты; тоталитарные секты и сферу магических услуг; суицидальные игры и увлечения, смертельно опасные молодежные субкультуры ("Колумбайн", АУЕ и др.) и медицинское диссидентство", - пишет "Медиазона".
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