Американское космическое агентство заключило контракт с корпорацией SpaceX Илона Маска о разработке космического аппарата для доставки астронавтов на Луну. О заказе стоимостью 2,89 миллиарда долларов сообщается на сайте НАСА.

SpaceX должна разработать спускаемый лунный модуль, который будет доставлен на орбиту спутника сверхтяжёлым ракета-носителем SLS вместе с разрабатываемым Lockheed Martin и Airbus космическим кораблём "Орион".

Предполагается, что на орбиту будут доставлены четверо астронавтов. Двое из них спустятся на поверхность Луны на спускаемом аппарате SpaceX и проведут там неделю. После этого они вернутся на борт "Ориона", который вернёт их на Землю.

В случае успеха миссии это будет седьмая высадка человека на спутник Земли, и первая — с 1972 года. В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства.

Из-за проблем с бюджетом НАСА впервые откажется от практики дублирования разработки всех систем как минимум двумя конкурирующими корпорациями. Выбрав SpaceX, агентство не будет финансировать разработку лунного модуля корпорации Blue Origin, которая принадлежит самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу.

Бюджетные проблемы финансирование уже привели к вероятной отсрочке сроков реализации программы. Ранее предполагалось, что высадка человека на Луну состоится в 2024 году. Не позднее 2030 года человека на спутник планирует отправить Китай.

Россия раньше заявляла о готовности к высадке первых космонавтов на спутнике так же к 2030 году. После этого сроки сдвинулись на неопределённое время, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что страна не планирует участвовать в лунной гонке, так как в ней "нет призового фонда".