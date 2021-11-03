"Слишком много грешим". Конфликт вокруг памятника русской эмиграции

"По грехам нашим, слишком много грешим – мало каемся". Такими словами свечник храма Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище в Праге ответил на вопрос, как прихожане реагируют на решение разорвать договор об аренде храма. Конфликт вокруг важнейшего памятника русской эмиграции в Европе длится уже несколько лет, и его результатом стало решение администрации Ольшанского кладбища отказать в использовании часовни для богослужений.

Успенская церковь на Ольшанском кладбище была построена как место поминовения усопших в 1920-е годы и не предназначалась для массовых богослужений, какие можно проводить в православном храме.

"В крипте этого храма похоронены академик Никодим Кондаков, выдающийся исследователь древнерусского и византийского искусства, инженер-строитель Николай Ипатьев, в доме которого в Екатеринбурге расстреляли царскую семью, генерал Владимир Шокоров, который был первым командующим чехословацкого корпуса в России. И, наконец, в 1937 году там похоронили первого премьер-министра Чехословакии Карела Крамаржа, а за полгода до этого, в декабре 1936 года, – его русскую супругу Надежду Николаевну Крамарж, – рассказывает пражский краевед Владимир Поморцев.

В 1920-е годы приходским храмом православных в Праге был собор Святого Николая на Староместской площади, где проходили основные богослужения. Нынешняя ситуация сложилась после 1945 года, когда верующих попросили покинуть церковь на Староместской площади, и Успенская церковь стала приходским храмом. Храм на Ольшанском кладбище до окончания Второй мировой войны относился к Русской православной церкви заграницей (это было объединение клириков и мирян, оказавшихся в эмиграции после революции 1917 года). После появления автокефальной Православной церкви Чехословакии Константинопольского патриархата в 1950-х годах (она впоследствии изменила название на Православную церковь Чешских земель и Словакии) храм стал частью новой религиозной структуры.

Посетители кладбища в последние годы стали жаловаться, что в дни религиозных праздников рядом с могилами собиралось большое количество верующих, на кладбище было шумно. Тем, кто ценит убранство церкви, мешало обилие свечей, которые наносят вред ценной настенной росписи. Затем в СМИ попали фотографии, на которых запечатлено праздничное застолье в подземной крипте храма, именно там, где похоронены видные представители русской эмиграции и первый премьер-министр независимой Чехословакии. Крипту, как заявили в администрации пражских кладбищ, настоятель храма использовал как склад. Представитель кладбища Мартин Червены заявил, что "крипта Успенского храма является культурным памятником и больше всего страдает в дни православных праздников, которые растягиваются на несколько дней. Дым от свечей вредит фрескам, крипта в такие дни закрыта огромной палаткой, а шум и неподобающее для кладбища поведение верующих мешает посетителям". По словам Червеного, крипту и часовню верующие должны использовать в щадящем режиме, под контролем соответствующих учреждений, с этой целью и был расторгнут договор.

Получить комментарий о том, насколько уместны обвинения, перечисленные кладбищенской администрацией, не удалось. "Отец Роман болен, такое случается", – сказала его помощница по телефону.

Протоиерей Ян Беранек из Пражской православной епархии Православной церкви Чешских земель и Словакии, которая использует Ольшанскую церковь, в беседе с Радио Свобода рассказал, что отмечает "некоторую враждебность между людьми, объединенными вокруг храма". Беранек говорит, что мотивация этих действий церковным архиереям не до конца ясна и что они сталкиваются с отголосками этой враждебности в некоторых средствах информации, которые "оценивают ситуацию как "шум", "беспорядок", "толпы вокруг храма", "русская оккупация кладбища", а в нынешней ситуации в Чехии такие слова имеют совершенно определенные коннотации, это бульварный подход", – считает протоиерей. По его словам, "в настоящее время у храма есть два собственника: крипта имеет официальный статус захоронения и принадлежит соответствующему ведомству, а часовня относится к администрации пражского кладбища". Договор на использование часовни, где совершаются богослужения, был расторгнут. Согласно нынешнему решению, Православная церковь Чешских земель и Словакии должна освободить храм к 31 декабря этого года. Ян Беранек считает, что конфликт является результатом действий "представителей старой эмиграции, потомков тех, кто храм строил. Они хотели бы, чтобы церковь превратилась скорее в музей. При этом богослужения здесь проводятся с 1925 года". Протоиерей Православной церкви Чешских земель и Словакии верит, что возникшие разногласия все же удастся уладить и в храме продолжатся богослужения после того, как будут "устранены недостатки, которыми пренебрегали, а также учитывая ценность монументальных элементов памятника архитектуры".

– Конфликт длился, наверное, лет 15 или больше, потому что уже в середине нулевых годов было понятно, что церковь не вмещает в себя всех желающих, – рассказывает пражский краевед Владимир Поморцев. – За последнее десятилетие количество православных верующих в Чехии стремительно выросло, и возникла проблема: людей там намного больше, чем это строение физически способно вместить. Из-за этого богослужения были перенесены на улицу, постоянно были открыты двери, был постоянный поток посетителей. По этой же причине увеличилось и количество горящих свечей, возникли другие проблемы. Местная православная церковь эти проблемы не решала. Представители Православной церкви Чешских земель и Словакии не вполне отдавали себе отчет в ценности того памятника, который они получили в аренду от пражского магистрата. Они делали самовольные изменения во внутреннем убранстве: пропала оригинальная люстра, которая там изначально висела, пропали оригинальные лампады, которые были установлены на иконостасе… Режим эксплуатации храма не предполагал внимания к художественным достоинствам этого объекта, хотя это уникальный памятник русской эмиграции, один из трех православных храмов, который был построен в 1920-е годы, первый православный храм, который вообще был заложен русскими эмигрантами после большевистского переворота, после окончания Гражданской войны, в сентябре 1924 года. Наконец, это храм, над украшением которого работал выдающийся русский художник Иван Билибин, храм украшен фресками по его эскизам, здесь установлен иконостас, который был сделан прямо в мастерской Билибина.

– В крипте храма похоронены известные личности не только русской эмиграции, но и первый премьер-министр Чехословакии Крамарж. Какое значение Ольшанская церковь имеет для русской эмиграции?

Значение этой крипты с разных точек зрения очень важно

– Изначально храм задумывался как место упокоения русских эмигрантов и останков русских и сербских военнопленных времен Первой мировой войны, которые умерли от ран и болезней в госпиталях и лазаретах Праги и были похоронены на разных пражских кладбищах. Все эти останки были эксгумированы, и, по разным оценкам, от 60 до нескольких сотен сербских военнопленных и 132 русских военнопленных были похоронены в крипте под храмом. Для захоронений крипта изначально проектировалась. Сербские военнопленные похоронены в двух нишах, справа и слева от входа, а русские военнопленные похоронены прямо под полом. И этот факт является причиной возникновения морально-этической проблемы. То есть когда там устраивали дружеские пирушки, они проходили на останках русских военнопленных. Одновременно, начиная с середины 1920-х годов, с момента освящения храма, в этой же крипте начали хоронить выдающихся представителей русской эмиграции. То есть значение этой крипты с разных точек зрения очень важно. Во-первых, это исторически очень ценный объект, во-вторых, там похоронены выдающиеся представители чешского государства и русской эмиграции. Похоронены там люди, у которых до сих пор живы родственники, которые приходят туда, на их могилы, в крипту. Одновременно храм является и памятником воинской славы. Любые манипуляции с этой криптой предполагают, во-первых, согласие родственников, во-вторых, согласие Управления пражских кладбищ и, наконец, согласие сербского и русского посольств, министерства обороны Чехии, поскольку речь идет о памятнике военной славы.

Вот это все не учитывалось, и крипта, уже с начала нынешнего века, использовалась как склад, туда иногда даже невозможно было зайти, поскольку там все было завалено каким-то богослужебным инвентарем, емкостями со святой водой и так далее. А родственники в крипту попасть не могли, необходимо было договариваться со священником. За последний год эти проблемы усугубились тем, что прямо в разгар пандемии церковь почему-то вдруг решила отремонтировать алтарную часть храма и совершенно незаконно переписала фреску, которая находилась в алтарной части. Это случилось в августе прошлого года, работы велись до нынешней весны.

– Вы говорите, что количество православных верующих в последние годы увеличилось и они не имеют возможности посещать просторный храм в Праге. Решение о расторжении договора аренды каким-то образом решит эти проблемы? Или верующих просто выселят на улицу?

– Ну, они и так находились на улице, потому что в храм они уже давно не помещались, и богослужения проводились на улице. Во время праздников и больших богослужений там включались репродукторы, ставились ларьки со свечами и сувенирами. Это все не самый подходящий режим эксплуатации кладбища, ведь храм находится на его территории. Есть реальные люди, у которых родственники похоронены вдоль центральной аллеи кладбища, а там проводились православные праздничные богослужения. По воскресеньям они приходили на могилу своего родственника и рядом видели толпу народа, которая праздновала православный праздник. Православные должны были заняться этой проблемой много лет назад. То, что церковь не вмещает всех желающих, было понятно уже давно. Сегодня они поставлены перед фактом, что эту проблему нужно в любом случае решать. Я думаю, это вынужденная мера, и безусловно, мне не очень нравится сама идея, что храм будет какое-то время закрыт. Но он будет закрыт вынужденно, ведь нынешнее состояние церкви требует срочных консервационных работ, чтобы храм не разрушался дальше. Во-вторых, православный приход вел себя так, что, видимо, у администрации кладбища не оставалось других вариантов решений. Я думаю, эта мера подтолкнет православный приход к тому, что нужно найти новое помещение, где будет возможность проводить православные богослужения. В церкви, в которой помещаются от силы 20–30 человек, никогда не поместится 200 или 500 человек, которые приходят сегодня на богослужения.

– Помимо прихожан Православной церкви Чешских земель и Словакии, в Праге существует большое сообщество верующих, которые относятся к Русской православной церкви. Насколько эти две православные церкви, одна из которых относится к Московскому патриархату, а другая – к Константинопольскому, связаны? Объединены ли православные в Праге?

– Это разговор на небольшую лекцию, потому что нужно начинать с истории возникновения Чехословацкой православной церкви, с истории возникновения здесь русского прихода, ведь в 1920-е русские эмигранты решили создать свой отдельный православный приход, а не присоединились к возникающей тогда Чехословацкой православной церкви. История чешского православия очень длинная и насчитывает сто лет. Нынешняя ситуация такова, что территория Чехии является с точки зрения порядка в православном мире территорией, на которой действует Чехословацкая православная церковь. После распада Чехословакии она не разделилась на две разных церкви, она поменяла свое название, сегодня она называется – Православная церковь Чешских земель и Словакии. Это каноническая территория местной православной церкви. Точно так же, как Россия является канонической территорией Русской православной церкви. Русская православная церковь здесь действует как посольство РПЦ на канонической территории чешской православной церкви, у нее имеется подворье в Карловых Варах, и такое же подворье чешской церкви имеется в Москве. Плюс на территории посольства России в Праге действует еще одна православная церковь, которая относится к Русской православной церкви Московского патриархата. Этот маленький храм вмещает 20 человек от силы, еще меньше, чем церковь на Ольшанском кладбище, поэтому несколько лет назад верующие переместились в бывший выставочный павильон советского торгпредства, который находится ныне напротив закрывшейся посольской средней школы. То есть русские православные, находящиеся в Праге, имеют возможность посещать как храм РПЦ, так и храм Православной церкви Чешских земель и Словакии. Это остается на их усмотрение. Исторически так сложилось, что Прага – город, в котором живут православные верующие разных национальностей, и здесь есть разные православные приходы. Эти православные приходы нередко разделены по национальному признаку. Приходы, как правило, относятся к Православной церкви Чешских земель и Словакии, но есть болгарский приход, сербский, румынский, которые осуществляли богослужения в деревянной церкви на Петржине, которая сгорела в прошлом году (и тоже вопрос – какую роль в этом пожаре сыграла православная церковь, которая арендовала этот храм, и два русских прихода, которые относятся к чешской православной церкви), – рассказывает Владимир Поморцев.