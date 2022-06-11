В Мехико продлили запрет на корриду

Суд продлил запрет на бой быков в столице Мексики на неопределённый срок. Вероятно, сезон корриды на крупнейшей в мире арене для боя быков будет отменён. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В мае 2022 года суд в Мехико издал постановление о временном запрете на корриду. Основанием стали поступившие жалобы на то, что бои быков нарушают права жителей на здоровую окружающую среду, свободную от насилия. Состязания планировали провести в июле и сентябре на крупнейшем в мире стадионе для корриды La Plaza Mexico, вмещающем более 41 тысячи зрителей.

Арена призвала болельщиков протестовать против решения суда. Также её представители заявили, что подадут апелляцию на постановление и продолжат "защищать мексиканские обычаи и традиции, насколько это позволяет закон".

Однако вышестоящий суд уже отклонил одну из подобных апелляций и планирует обсудить введение постоянного запрета на корриду. Положительное решение положит конец почти 500-летнему периоду корриды в Мексике.

Согласно опросам, существенное количество мексиканцев поддерживают запрет корриды. В четырёх штатах Мексики бои быков уже запрещены. В декабре 2021 года Комиссия по защите животных Конгресса Мехико предложила законопроект о запрете публичных мероприятий, "на которых животные подвергаются жестокому обращению, что приводит к их смерти". Законопроект будет обсуждаться в текущем году.