В Мехико продлили запрет на корриду

Суд продлил запрет на бой быков в столице Мексики на неопределённый срок. Вероятно, сезон корриды на крупнейшей в мире арене для боя быков будет отменён. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В мае 2022 года суд в Мехико издал постановление о временном запрете на корриду. Основанием стали поступившие жалобы на то, что бои быков нарушают права жителей на здоровую окружающую среду, свободную от насилия. Состязания планировали провести в июле и сентябре на крупнейшем в мире стадионе для корриды La Plaza Mexico, вмещающем более 41 тысячи зрителей.
Арена призвала болельщиков протестовать против решения суда. Также её представители заявили, что подадут апелляцию на постановление и продолжат "защищать мексиканские обычаи и традиции, насколько это позволяет закон".
Однако вышестоящий суд уже отклонил одну из подобных апелляций и планирует обсудить введение постоянного запрета на корриду. Положительное решение положит конец почти 500-летнему периоду корриды в Мексике.
Согласно опросам, существенное количество мексиканцев поддерживают запрет корриды. В четырёх штатах Мексики бои быков уже запрещены. В декабре 2021 года Комиссия по защите животных Конгресса Мехико предложила законопроект о запрете публичных мероприятий, "на которых животные подвергаются жестокому обращению, что приводит к их смерти". Законопроект будет обсуждаться в текущем году.
- Коррида, вероятно, появилась на Пиренейском полуострове ещё в бронзовом веке. Современный вид состязание приобрело в начале 18 века в Андалусии — крупной автономной области на юге Испании. Позже бои быков стали проводиться во Франции, Португалии, Китае, странах Латинской Америки, пытались организовать их и в России.
- Кульминацией корриды является смерть быка. Когда бык обессилел, матадор должен вонзить шпагу в промежуток между его передними рёбрами, чтобы попасть в сердце и вызвать как можно более быструю смерть.
- По данным на 2020 год, коррида запрещена в большинстве стран Латинской Америки, Франции и Индии, а также в Каталонии и на Канарских островах. В 2007 году Испания отказалась от прямых трансляций корриды по телевидению.
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