Словакия передала Украине первую партию самоходных гаубиц

Словакия поставила Украине первые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Передачу первых четырёх установок подтвердил, в частности, министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Самоходные гаубицы Zuzana 2 оснащены бронированной кабиной. Их максимальная дальность стрельбы превышает 40 километров. "Наша главная цель — внести свой вклад в спасение как можно большего количества жизней и помочь нашим украинским друзьям остановить это бессмысленное кровопролитие", - подчёркивает Ярослав Надь.

Как отмечает издание "Украинская правда", 2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц.

В субботу также стало известно, что Словакия намерена передать Киеву находящиеся на вооружении её армии истребители МиГ-29. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Словакии Мартину Ковалькащикову. Количество истребителей не уточняется, но известно, что в распоряжении Словакии есть не менее 11 самолетов МиГ-29, которые могут снять с вооружения уже до конца августа, пишет Русская служба "Би-би-си".