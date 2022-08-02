Россия считает, что США вовлечены в конфликт из-за консультаций Украине

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил консультации с США перед атаками с помощью HIMARS. В Минобороны и МИД России сочли это доказательством того, что США напрямую вовлечены в конфликт.

Говоря о ракетных ударах HIMARS, Скибицкий сообщил, что "Вашингтон может остановить любые потенциальные атаки, если США не устроит выбранная цель". При этом Скибицкий подчеркнул, что США не занимаются целеполаганием для поставленных систем оружия, чтобы не стать непосредственным участником конфликта.

Скибицкий добавил, что украинские военные руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени" при планировании ударов HIMARS. "Я не могу сказать вам, ставим ли мы задачи непосредственно перед британскими и американскими спутниками, но у нас есть очень хорошие спутниковые снимки", – сказал он.

"Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине", – заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что ведомство зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание Скибицкого.

Похожим образом высказались в МИД России. "Другого подтверждения о прямой вовлечённости США в боевые действия на территории Украины и не требуется", – заявила представительница МИД Мария Захарова, комментируя интервью Скибицкого.