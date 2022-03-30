Словакия сократит число сотрудников посольства РФ на 35 человек

Словакия приняла решение сократить сразу на 35 человек численность сотрудников российского посольства в Братиславе.

Как сообщается на сайте МИД Словакии, причиной высылки является "продолжение деятельности сотрудников российского посольства, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях, интересам Словацкой Республики и усилиям по развитию партнерских отношений с Российской Федерацией".

Когда российские дипломаты должны покинуть Словакию, и сколько их после решения словацких властей останется в стране - не сообщается.

15 марта словацкие СМИ опубликовали видео, на котором показано, как один из военных атташе российского посольства, Сергей Соломасов, передает 1000 евро блогеру Богушу Гарбару, которого он перед этим просит передавать ему полученную от высокопоставленных словацких военных и политиков конфиденциальную информацию.

После истории с Соломасовым Россия и Словакия обменялись взаимной высылкой трёх дипломатов. Нынешняя массовая высылка сотрудников российского посольства последовала за аналогичным шагом других европейских стран во вторник. Польша на прошлой неделе обвинила в шпионаже и обязала покинуть страну 45 российских дипломатов. Их высылка стала крупнейшей в истории отношений двух стран и одной из крупнейших в истории СССР и России.

Реакции российской стороны на решение Словакии пока нет.