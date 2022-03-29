Три страны ЕС объявили о высылке десятков российских дипломатов

Нидерланды, Бельгия и Ирландия объявили во вторник о высылке больших групп российских дипломатов, заподозренных в шпионской деятельности.

Как сообщил МИД Нидерландов, из страны высылаются 17 агентов российской разведки, которые были аккредитованы как дипломаты в различных российских представительствах. В Амстердаме сослались на информацию от собственных спецслужб. Министр иностранных дел Вопке Хустра подчеркнул, что правительство готово к любым ответным шагам со стороны Москвы.

Бельгия обязала покинуть страну 21-го российского дипломата, обвинив их в шпионаже, участии в операциях по влиянию и угрозе национальной безопасности. Речь идёт о сотрудниках российского посольства в Брюсселе и консульства в Антверпене.

Ирландия объявила, что страну должны покинуть "четверо высопоставленных чиновников" посольства России в Дублине. Их обвинили в участии в деятельности, "не отвечающей международным стандартам дипломатической работы". Обычно под этой формцлировкой имеют в виду шпионаж.

Россия ответит на высылку своих дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По всем дадим ответ", - сказала Захарова, слова которой приводит ТАСС.

После начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля целый ряд западных стран объявили о высылке российских дипломатов, в том числе США, которые обязали уехать 12 заподозренных в работе на разведку РФ россиян. Москва в ответ выслала 12 американских дипломатов.

Польша на прошлой неделе обвинила в шпионаже и обязала покинуть страну 45 российских дипломатов. Их высылка стала крупнейшей в истории отношений двух стран, и одной из крупнейших в истории СССР и России. Москва все обвинения отвергла, назвав их безосновательными.