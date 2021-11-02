Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Словами года в России стали "спутник", "Афганистан" и "Северный поток"

В 2021 году наиболее употребляемым в российских медиа стало слово "спутник". Об этом сообщает Государственный институт русского языка имени Пушкина.

Его в 2021 году стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, а также темами вакцинации и признания российского препарата "Спутник V" за рубежом, говорится в сообщении.

Второе место, по данным института, занимает слово "Афганистан". Его стали использовать в 6,5 раза чаще. По мнению руководителя проекта "Слово года" Михаила Осадчего, тема Афганистана очень чувствительна для России, поскольку многие хорошо помнят ввод и вывод советских войск из этой страны. "Можно сказать, что новостная лента задела спящую травму российского (шире — русскоязычного) общества, что и вызвало бурную реакцию", - добавил Осадчий.

На третьем месте оказалось словосочетание "Северный поток": его в 2021 году употребляли в пять раз чаще.

В 2020-м институт русского языка имени Пушкина признал словами года "самоизоляцию" и "обнуление".

Словом 2021 года, по версии составителей Оксфордского словаря, стало слово vax. Это кратка форма слова вакцина и производных от него, таких как вакцинация, вакцинироваться. "Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax", в этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом, сообщается на сайте словаря. В прошлом году составители Оксфордского словаря не смогли выбрать самое популярное слово. Эксперты заявили, что 2020 год невозможно описать одним словом.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG