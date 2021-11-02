Словами года в России стали "спутник", "Афганистан" и "Северный поток"

В 2021 году наиболее употребляемым в российских медиа стало слово "спутник". Об этом сообщает Государственный институт русского языка имени Пушкина.



Его в 2021 году стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, а также темами вакцинации и признания российского препарата "Спутник V" за рубежом, говорится в сообщении.



Второе место, по данным института, занимает слово "Афганистан". Его стали использовать в 6,5 раза чаще. По мнению руководителя проекта "Слово года" Михаила Осадчего, тема Афганистана очень чувствительна для России, поскольку многие хорошо помнят ввод и вывод советских войск из этой страны. "Можно сказать, что новостная лента задела спящую травму российского (шире — русскоязычного) общества, что и вызвало бурную реакцию", - добавил Осадчий.



На третьем месте оказалось словосочетание "Северный поток": его в 2021 году употребляли в пять раз чаще.

В 2020-м институт русского языка имени Пушкина признал словами года "самоизоляцию" и "обнуление".

Словом 2021 года, по версии составителей Оксфордского словаря, стало слово vax. Это кратка форма слова вакцина и производных от него, таких как вакцинация, вакцинироваться. "Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax", в этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом, сообщается на сайте словаря. В прошлом году составители Оксфордского словаря не смогли выбрать самое популярное слово. Эксперты заявили, что 2020 год невозможно описать одним словом.