"Слово пацана" и "Сказка" получили независимую премию "Белый слон"

Экспертный совет независимой премии "Белый слон" назвал лучшие фильмы и сериалы 2023 года.
Лучшим игровым фильмом стала "Сказка" Александра Сокурова, прокат которого запретили в России. Фильм о встрече Сталина, Гитлера, Муссолини и Черчилля в аду можно посмотреть в ютьюбе.
Среди сериалов победительницей стала криминальная драма "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова о молодёжных группировках в Казани 1980-х годов.
Премией за главную роль наградили Александра Филиппенко из биографической драмы "Пациент № 1", Анну Михалкову из научно-фантастического фильма "Чувства Анны" и Дарью Савельеву из комедийной драмы "Привет, мама".
Лучшим мультфильмом стал "Хармс" Светланы Андриановой, а среди документальных фильмов жюри выделило "Предлагаемые обстоятельства" – взгляд Никиты Ефремова на московский театр "Современник".
Лауреатом среди сценаристов стала Наталия Мещанинова за работу над фильмом "Один маленький ночной секрет".
- "Белый слон" (до 2006 года – "Золотой овен") вручается за достижения в области российского кино и профессиональный вклад в его развитие с 1998 года. В 2021 году Гильдия киноведов и кинокритиков России перестала быть учредителем премии – после того как в 2021 году экспертный совет объявил "Событием года" фильмы-расследования оппозиционного политика Алексея Навального и его команды.
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