"Слово пацана" и "Сказка" получили независимую премию "Белый слон"

Экспертный совет независимой премии "Белый слон" назвал лучшие фильмы и сериалы 2023 года.

Лучшим игровым фильмом стала "Сказка" Александра Сокурова, прокат которого запретили в России. Фильм о встрече Сталина, Гитлера, Муссолини и Черчилля в аду можно посмотреть в ютьюбе.

Среди сериалов победительницей стала криминальная драма "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова о молодёжных группировках в Казани 1980-х годов.

Премией за главную роль наградили Александра Филиппенко из биографической драмы "Пациент № 1", Анну Михалкову из научно-фантастического фильма "Чувства Анны" и Дарью Савельеву из комедийной драмы "Привет, мама".

Лучшим мультфильмом стал "Хармс" Светланы Андриановой, а среди документальных фильмов жюри выделило "Предлагаемые обстоятельства" – взгляд Никиты Ефремова на московский театр "Современник".

Лауреатом среди сценаристов стала Наталия Мещанинова за работу над фильмом "Один маленький ночной секрет".