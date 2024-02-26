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Служба безопасности Болгарии обвинила двух россиян в использовании фальшивых личностей

Антивоенная манифестация в Софии в связи со второй годовщиной начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину
Антивоенная манифестация в Софии в связи со второй годовщиной начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину

Правительство Болгарии запретило на пять лет двоим гражданам России пересекать границу ЕС, обвинив их в использовании подложных имён для выполнения шпионских заданий.

Государственное агентство национальной безопасности (DANS) заявило, что оба обладателя российских паспортов, Денис Рашков и Диана Рашкова, прежде проживавшие в Болгарии, являются российскими оперативниками — Владимиром Николаевичем Горошкиным и Татьяной Анатольевной Горошкиной.

Оба задержанных, как утверждается, — действующие нелегально офицеры разведки, участники операций внешней разведки РФ, целью которых было проникновение в спецслужбы под прикрытием иностранных паспортов с указанием подложных имён. В сообщении болгарского агентства национальной безопасности также сообщаются данные о месте и датах рождения обоих задержанных россиян.

Органы безопасности Болгарии установили, что после приобретения российскими агентами болгарских имён и других персональных данных, оба нелегала намеревались проводить операции за пределами Болгарии.

Как сообщает издание Politico, болгарские власти настойчиво работают над нейтрализацией российских шпионских ячеек. Ранее в феврале сотрудник министерства внутренних дел был арестован в Софии по подозрению в сливе секретной информации дипломатам российского посольства в Софии.

В конце января болгарская прокуратура выдала европейский ордер на арест шестерых граждан России, подозреваемых в причастности к нападениям на болгарские оружейные предприятия.

Посольство России в Софии пока не комментировало сообщения болгарских правительственных источников.

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